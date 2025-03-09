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Песков признался, что был удивлен перепалке Зеленского с Трампом

Песков признался, что был удивлен перепалке Зеленского с Трампом - 09.03.2025, ПРАЙМ

Песков признался, что был удивлен перепалке Зеленского с Трампом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что был удивлен перепалке Зеленского с Трампом, поскольку ранее подобных выходок в дипломатической... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T13:53+0300

2025-03-09T13:53+0300

2025-03-09T13:53+0300

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что был удивлен перепалке Зеленского с Трампом, поскольку ранее подобных выходок в дипломатической практике не наблюдалось.Как отметил пресс секретарь, подобные перепалки имели место быть в античное время, когда главу древнего государства, приехавшего с визитом могли взять в плен или вовсе отрубить голову. Однако уже в Средние века любого рода дерзости в дипломатии прекратились."Поэтому, конечно, все-таки будучи профессионально родом из дипломатии, я не мог поверить ни своим глазам, ни своим ушам", - сказал Песков, комментируя перепалку в Овальном кабинете. Видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Встреча Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом состоялась 28 февраля. Во время встречи, на которой планировалось подписание соглашения Украины и США о совместной разработке украинских недр, Трамп отчитал Зеленского, призвав того согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента России Владимира Путина. Когда Зеленский стал оправдывать свои шаги и продолжил обвинять Россию, а затем и вовсе угрожать США последствиями конфликта, несмотря на территориальную удаленность, вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов. Встреча в последствии переросла в перепалку, после чего украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Соглашение по окончании встречи так и не было подписано.

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россия, дмитрий песков, сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский