Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Фобос" сообщил, когда в Москву вернутся холода - 09.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250309/pogoda-855608310.html
"Фобос" сообщил, когда в Москву вернутся холода
"Фобос" сообщил, когда в Москву вернутся холода - 09.03.2025, ПРАЙМ
"Фобос" сообщил, когда в Москву вернутся холода
Мартовские холода вернутся в Москву в следующие выходные, в субботу температура будет не выше плюс 6, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T19:16+0300
2025-03-09T19:16+0300
москва
погода
прогноз
"фобос"
https://cdnn.1prime.ru/img/83445/16/834451612_0:246:2767:1802_1920x0_80_0_0_d7fb75e36982caff7a9eb6d7366a733c.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Мартовские холода вернутся в Москву в следующие выходные, в субботу температура будет не выше плюс 6, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В выходные ожидаются традиционные мартовские возвраты холодов: в субботу фронт принесет ливневые осадки в смешанном агрегатном состоянии, ночью 0 - плюс 5, днем не выше плюс 1 - плюс 6 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в воскресенье инициативу перехватит антициклон, благодаря чему распогодится, в середине ночи легкие заморозки, днем плюс 2 - плюс 7 градусов.
https://1prime.ru/20250205/finansirovanie-854686853.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83445/16/834451612_18:0:2749:2048_1920x0_80_0_0_23f259da58a8d9448c87ca13a4c35930.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
москва, погода, прогноз, "фобос"
МОСКВА, погода, прогноз, "Фобос"
19:16 09.03.2025
 
"Фобос" сообщил, когда в Москву вернутся холода

"Фобос": в следующие выходные температура в Москве ожидается не выше +6 градусов

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкУличный термометр
Уличный термометр - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Мартовские холода вернутся в Москву в следующие выходные, в субботу температура будет не выше плюс 6, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В выходные ожидаются традиционные мартовские возвраты холодов: в субботу фронт принесет ливневые осадки в смешанном агрегатном состоянии, ночью 0 - плюс 5, днем не выше плюс 1 - плюс 6 градусов", - рассказал Тишковец.
Американский предприниматель. Глава и основатель интернет-компании Amazon.com Джефф Безос - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
СМИ узнали об отказе Безоса финансировать проект по климату из-за Трампа
5 февраля, 11:37
Синоптик отметил, что в воскресенье инициативу перехватит антициклон, благодаря чему распогодится, в середине ночи легкие заморозки, днем плюс 2 - плюс 7 градусов.
 
МОСКВАпогодапрогноз"Фобос"
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала