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"Фобос" сообщил, когда в Москву вернутся холода
"Фобос" сообщил, когда в Москву вернутся холода - 09.03.2025, ПРАЙМ
"Фобос" сообщил, когда в Москву вернутся холода
Мартовские холода вернутся в Москву в следующие выходные, в субботу температура будет не выше плюс 6, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T19:16+0300
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Мартовские холода вернутся в Москву в следующие выходные, в субботу температура будет не выше плюс 6, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "В выходные ожидаются традиционные мартовские возвраты холодов: в субботу фронт принесет ливневые осадки в смешанном агрегатном состоянии, ночью 0 - плюс 5, днем не выше плюс 1 - плюс 6 градусов", - рассказал Тишковец. Синоптик отметил, что в воскресенье инициативу перехватит антициклон, благодаря чему распогодится, в середине ночи легкие заморозки, днем плюс 2 - плюс 7 градусов.
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москва, погода, прогноз, "фобос"
МОСКВА, погода, прогноз, "Фобос"
"Фобос" сообщил, когда в Москву вернутся холода
"Фобос": в следующие выходные температура в Москве ожидается не выше +6 градусов
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Мартовские холода вернутся в Москву в следующие выходные, в субботу температура будет не выше плюс 6, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В выходные ожидаются традиционные мартовские возвраты холодов: в субботу фронт принесет ливневые осадки в смешанном агрегатном состоянии, ночью 0 - плюс 5, днем не выше плюс 1 - плюс 6 градусов", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что в воскресенье инициативу перехватит антициклон, благодаря чему распогодится, в середине ночи легкие заморозки, днем плюс 2 - плюс 7 градусов.