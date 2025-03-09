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В Минторге США высказались о введении 25% пошлины на алюминий и сталь

В Минторге США высказались о введении 25% пошлины на алюминий и сталь - 09.03.2025, ПРАЙМ

В Минторге США высказались о введении 25% пошлины на алюминий и сталь

США по-прежнему планируют ввести 25% пошлину против всего импорта алюминия и стали в страну с 12 марта, подтвердил в воскресенье министр торговли США Говард... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T22:10+0300

2025-03-09T22:10+0300

2025-03-09T22:16+0300

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ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. США по-прежнему планируют ввести 25% пошлину против всего импорта алюминия и стали в страну с 12 марта, подтвердил в воскресенье министр торговли США Говард Латник. "Да", - заявил Латник телеканалу NBC News в ответ на вопрос о том, начнут ли действовать тарифы против стали и алюминия со среды. При этом он отметил, что вводить 250% пошлины против канадской молочной продукции и древесины со следующей недели не планируется, решение по этим мерам будет принято к 2 апреля, когда истечет действие трехстороннего договора о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой. Президент США Дональд Трамп 18 февраля подписал указ о введении дополнительных пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.

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сша, пошлины, алюминий, сталь