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Правительство учредило новый профессиональный праздник - 09.03.2025, ПРАЙМ
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Правительство учредило новый профессиональный праздник
Правительство учредило новый профессиональный праздник - 09.03.2025, ПРАЙМ
Правительство учредило новый профессиональный праздник
В России появится новый профессиональный праздник - День архитектора, который будет отмечаться ежегодно в первый понедельник июля, сообщили в пресс-службе... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T11:59+0300
2025-03-09T12:00+0300
михаил мишустин
марат хуснуллин
правительство
праздник
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. В России появится новый профессиональный праздник - День архитектора, который будет отмечаться ежегодно в первый понедельник июля, сообщили в пресс-службе правительства России. Согласно информации в сообщении кабмина, День архитектора будет ежегодно отмечаться в середине лета, в первый понедельник июля. Постановление о закреплении праздника подписал председатель правительства Михаил Мишустин.Инициаторами учреждения нового праздника стали Союз архитекторов России и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Это предложение поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук. Установление профессионального праздника будет способствовать повышению престижа профессии, уточнили в правительстве. Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что облик городов играет важную роль в улучшении условий проживания людей и в повышении привлекательности населённых пунктов для туристов и бизнеса. "Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в сфере строительства жилья, инфраструктуры и формирования комфортной городской среды. Однако ключевая цель заключается не только в достижении количественных показателей, но и в обеспечении высокого качества и эстетики. Установление Дня архитектора – это признание особой значимости этой профессии в преобразовании наших городов и развитии страны в целом", – подчеркнул Хуснуллин.
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михаил мишустин, марат хуснуллин, правительство, праздник
Михаил Мишустин, Марат Хуснуллин, правительство, праздник
11:59 09.03.2025 (обновлено: 12:00 09.03.2025)
 
Правительство учредило новый профессиональный праздник

В правительстве сообщили оч учреждении Дня архитектора

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДома Правительства РФ
Дома Правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. В России появится новый профессиональный праздник - День архитектора, который будет отмечаться ежегодно в первый понедельник июля, сообщили в пресс-службе правительства России.
Согласно информации в сообщении кабмина, День архитектора будет ежегодно отмечаться в середине лета, в первый понедельник июля. Постановление о закреплении праздника подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Инициаторами учреждения нового праздника стали Союз архитекторов России и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Это предложение поддержали Российский союз промышленников и предпринимателей и Российская академия наук.
Установление профессионального праздника будет способствовать повышению престижа профессии, уточнили в правительстве.
Вице-премьер России Марат Хуснуллин отметил, что облик городов играет важную роль в улучшении условий проживания людей и в повышении привлекательности населённых пунктов для туристов и бизнеса.
"Сегодня перед нами стоят масштабные задачи в сфере строительства жилья, инфраструктуры и формирования комфортной городской среды. Однако ключевая цель заключается не только в достижении количественных показателей, но и в обеспечении высокого качества и эстетики. Установление Дня архитектора – это признание особой значимости этой профессии в преобразовании наших городов и развитии страны в целом", – подчеркнул Хуснуллин.
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