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Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей
Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей - 09.03.2025, ПРАЙМ
Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей
Средний размер военной пенсии в России после индексации на 9,5% составит 43 тысячи рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T03:00+0300
2025-03-09T03:00+0300
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Средний размер военной пенсии в России после индексации на 9,5% составит 43 тысячи рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
"По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей", - сказал Гаврилов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее пояснил, что в октябре прошлого года военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений: 9,5%, поэтому по поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января текущего года, к уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата.
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Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин, Госдума, КПРФ
Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей
Депутат Гаврилов: средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Средний размер военной пенсии в России после индексации на 9,5% составит 43 тысячи рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
"По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей", - сказал Гаврилов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее пояснил, что в октябре прошлого года военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений: 9,5%, поэтому по поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января текущего года, к уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата.