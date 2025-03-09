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Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей - 09.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей
Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей - 09.03.2025, ПРАЙМ
Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей
Средний размер военной пенсии в России после индексации на 9,5% составит 43 тысячи рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T03:00+0300
2025-03-09T03:00+0300
экономика
россия
общество
москва
рф
михаил мишустин
госдума
кпрф
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Средний размер военной пенсии в России после индексации на 9,5% составит 43 тысячи рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ). "По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей", - сказал Гаврилов. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее пояснил, что в октябре прошлого года военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений: 9,5%, поэтому по поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января текущего года, к уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата.
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россия, общество , москва, рф, михаил мишустин, госдума, кпрф
Экономика, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, РФ, Михаил Мишустин, Госдума, КПРФ
03:00 09.03.2025
 
Средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей

Депутат Гаврилов: средний размер военной пенсии после индексации составит 43 тысячи рублей

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Средний размер военной пенсии в России после индексации на 9,5% составит 43 тысячи рублей, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
"По расчетам, средний размер военной пенсии после мартовского повышения составит 43 тысячи рублей", - сказал Гаврилов.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин ранее пояснил, что в октябре прошлого года военные пенсии были проиндексированы на 5,1%, однако реальный уровень инфляции по итогам года оказался выше прогнозируемых значений: 9,5%, поэтому по поручению главы государства подготовлены соответствующие корректировки закона о дополнительном увеличении военных пенсий еще на 4,4%, причем с первого января текущего года, к уже произведенным выплатам за два первых месяца будет сделана доплата.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоМОСКВАРФМихаил МишустинГосдумаКПРФ
 
 
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