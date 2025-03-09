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Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня

Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня - 09.03.2025, ПРАЙМ

Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня

Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта, сообщил РИА Новости глава комитета | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T04:15+0300

2025-03-09T04:15+0300

2025-03-09T04:15+0300

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Россиян ждут продолжительные выходные с 8 по 11 мая и с 12 по 15 июня за счет переноса нерабочих дней с 23 февраля и 8 марта, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). "Из-за праздничных дней в марте и феврале у нас получаются продолжительные выходные в мае и июне", - сказал Нилов. Он напомнил, что 23 февраля в этом году совпало с воскресеньем, а 8 марта совпало с субботой, с выходными днями, но при этом не нарушился баланс рабочих и нерабочих дней, закрепленных в Трудовом кодексе. "Из-за 23 февраля будет дополнительный выходной 8 мая, таким образом мы будем отдыхать 8, 9, 10 и 11 мая. А из-за 8 марта у нас будет дополнительный выходной 13 июня, после 12 июня - Дня России. Будем отдыхать четыре дня - 12, 13, 14 и 15 июня", - рассказал парламентарий. Депутат подчеркнул, что постановление о переносе выходных дней - это право правительства, которое осуществляется ежегодно, при этом общее количество нерабочих дней в году сохраняется, но обеспечивается перенос для оптимизации и создания более комфортных условий для работы и отдыха.

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бизнес, россия, москва, госдума, лдпр