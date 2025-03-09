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Руководители Норильской ТЭЦ знали о переполненности резервуара

Руководители Норильской ТЭЦ знали о переполненности резервуара - 09.03.2025, ПРАЙМ

Руководители Норильской ТЭЦ знали о переполненности резервуара

Руководители ТЭЦ №3 Норильска, где произошла масштабная утечка нефтепродуктов в мае 2020 года, знало о переполненности резервуара и повышенной нагрузке на его... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T05:45+0300

2025-03-09T05:45+0300

2025-03-09T05:45+0300

энергетика

красноярский край

норильск

владимир путин

гмк норильский никель

норникель

росприроднадзор

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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Руководители ТЭЦ №3 Норильска, где произошла масштабная утечка нефтепродуктов в мае 2020 года, знало о переполненности резервуара и повышенной нагрузке на его конструкцию, но не предприняли никаких мер по обеспечению безопасности на объекте, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Утечка 20 тысяч тонн нефтепродуктов произошла 29 мая 2020 года, площадь загрязнения составила около 100 тысяч квадратных метров. Причиной стала разгерметизация резервуара №5 с дизельным топливом на Норильской ТЭЦ №3 (принадлежит АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК), структуре "Норникеля"). Президент России Владимир Путин 3 июня 2020 года объявил разлив дизельного топлива в Норильске (Красноярский край) чрезвычайной ситуацией федерального характера, 25 сентября режим чрезвычайной ситуации федерального уровня был понижен до регионального. Распространение разлива было локализовано, нефтепродукты собраны и перекачены на склады временного хранения. Режим ЧС был отменен правительством Красноярского края 22 июня 2021 года. В 2023 году суд признал директора, главного инженера и его заместителя, а также начальника котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 виновными в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и нарушении требований промышленной безопасности. Им назначили наказание в виде исправительных работ и штрафам до 200 тысяч рублей, от последнего вида наказания они были освобождены ввиду истечения срока давности привлечения к уголовной ответственности. "По состоянию на 29.05.2020 в резервуаре №5 находилось дизельное топливо масса которого на 31% превышала значение, установленное "Декларацией промышленной безопасности опасного производственного объекта ТЭЦ-3 АО "НТЭК", о чём было достоверно известно директору ТЭЦ-3 Смирнову П.С., главному инженеру ТЭЦ-3 Степанову А.Ю., заместителю главного инженера по эксплуатации ТЭЦ-3 Кузнецову Ю.И. и начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Старостину В.В. При этом в период заполнения резервуара №5 дизельным топливом с превышением количества "…" Смирновым П.С., Степановым А.Ю., Кузнецовым Ю.И. и Старостиным В.В., никаких мер реагирования, направленных на безопасную эксплуатацию резервуара №5 не предпринималось", - говорится в материалах суда. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 миллиардов рублей, однако "Норникель" не согласился с методикой расчета и провел свою экспертизу, которая дала цифру в семь раз меньше – 21,4 миллиарда рублей. Ведомство обратилось для взыскания в суд. Пятого февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с АО "НТЭК" 146,2 миллиарда рублей за экологический ущерб от аварии. ГМК "Норильский никель" решил не обжаловать решение суда.

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красноярский край, норильск, владимир путин, гмк норильский никель, норникель, росприроднадзор