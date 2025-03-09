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На востоке Сирии неизвестные атаковали штаб сил безопасности - 09.03.2025, ПРАЙМ
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На востоке Сирии неизвестные атаковали штаб сил безопасности
На востоке Сирии неизвестные атаковали штаб сил безопасности - 09.03.2025, ПРАЙМ
На востоке Сирии неизвестные атаковали штаб сил безопасности
Неизвестные вооруженные люди атаковали штаб сил безопасности в городе Букрас в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщил телеканал Syria TV. | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T00:02+0300
2025-03-09T00:02+0300
общество
сирия
латакия
дамаск
башар асад
мвд
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КАИР, 8 мар - ПРАЙМ. Неизвестные вооруженные люди атаковали штаб сил безопасности в городе Букрас в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщил телеканал Syria TV. "Неизвестные вооруженные люди атаковали штаб общей безопасности в городе Букрас на востоке Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении телеканала. В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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общество , сирия, латакия, дамаск, башар асад, мвд
Общество , СИРИЯ, Латакия, Дамаск, Башар Асад, МВД
00:02 09.03.2025
 
На востоке Сирии неизвестные атаковали штаб сил безопасности

Syria TV: неизвестные атаковали штаб сил безопасности в городе Букрас на востоке Сирии

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КАИР, 8 мар - ПРАЙМ. Неизвестные вооруженные люди атаковали штаб сил безопасности в городе Букрас в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщил телеканал Syria TV.
"Неизвестные вооруженные люди атаковали штаб общей безопасности в городе Букрас на востоке Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении телеканала.
В четверг в провинциях Латакия и Тартус в Сирии вспыхнули ожесточенные боестолкновения между сирийскими силами безопасности и вооруженными формированиями, выступающими против новой власти в Дамаске. В ночь на пятницу в Тартус и Латакию прибыли дополнительные подразделения армии и МВД, армия применила боевые вертолеты. Местные власти на фоне эскалации ввели комендантский час. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа призвал вооруженные отряды в Латакии и Тартусе сложить оружие. Министерство обороны страны объявило о закрытии дорог, ведущих в прибрежную часть Сирии.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Десятого декабря Мухаммед аль-Башир, возглавлявший так называемое правительство спасения в провинции Идлиб, объявил о своём назначении руководителем сирийского кабмина переходного периода. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
 
ОбществоСИРИЯЛатакияДамаскБашар АсадМВД
 
 
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