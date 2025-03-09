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В Британии жалуются на рост цен за содержание соцжилья

В Британии жалуются на рост цен за содержание соцжилья - 09.03.2025, ПРАЙМ

В Британии жалуются на рост цен за содержание соцжилья

Жилищные ассоциации, торгующие социальным жильем для граждан Великобритании с низкими доходами, подверглись нападкам, так как цена за обслуживание проданной ими | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T14:01+0300

2025-03-09T14:01+0300

2025-03-09T14:54+0300

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Жилищные ассоциации, торгующие социальным жильем для граждан Великобритании с низкими доходами, подверглись нападкам, так как цена за обслуживание проданной ими недвижимости могла возрасти более чем на 400%, сообщает газета Guardian со ссылкой на проведенный анализ документов собственности жилья. "Жилищные ассоциации сталкиваются с обвинениями в недобросовестной продаже так называемого "доступного" жилья, цена на обслуживание которого резко возрастает - в некоторых случаях более чем на 400% - после того, как жильцы заезжают в него... Покупатели, переживающие финансовые трудности, соблазняются покупкой жилья... оценочная стоимость обслуживания которого составляет всего 120 фунтов (около 150 долларов США - ред.). Жители обвиняют жилищные ассоциации в неспособности точно отразить вероятную стоимость, которая в ряде случаев возрастает до 650 фунтов (около 839 долларов США - ред.) в месяц", - пишет Guardian со ссылкой на изученные газетой документы. Такое жилье британцы покупали в долевую собственность. При этом для приобретения доли необходимо подтвердить, что претендующий на социальное жилье гражданин получает достаточно низкий доход, но при этом может позволить себе оплату счетов. Газета приводит историю одного из проживающих в подобном жилье Патрика Даффи. Он переехал в социальное жилье несколько лет назад и изначально платил за его обслуживание 95 фунтов (около 122 долларов) в месяц, однако по прошествии времени стоимость сильно выросла. Как сообщает газета, в апреле цена за содержание его жилья составит 706 фунтов (911 долларов). "Я в ярости и мне страшно... Я не знаю, что делать. Я не могу себе этого позволить и не могу уехать", - приводит издание слова Бриджит Коттер, которая, приобретая доступное жилье в 2022 году, платила 145 фунтов (187 долларов) в месяц, а в 2023-2024 годах стоимость содержания жилья выросла более чем в 2,5 раза. Guardian подчеркивает со ссылкой на жилищные ассоциации, что они не получают прибыли от платы за обслуживание, а рост цен связан со страховыми взносами и инфляцией.

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великобритания, недвижимость, цены на жилье, сша