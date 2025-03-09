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Солдат ВСУ раскрыла ложь украинского командования
Солдат ВСУ раскрыла ложь украинского командования - 09.03.2025, ПРАЙМ
Солдат ВСУ раскрыла ложь украинского командования
Бывшая заключённая, рядовой Галина Казимова, попавшая в плен российским войскам, рассказала на видео от Минобороны РФ, что командиры ВСУ обманули её и отправили | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T11:33+0300
2025-03-09T11:33+0300
2025-03-09T11:33+0300
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Бывшая заключённая, рядовой Галина Казимова, попавшая в плен российским войскам, рассказала на видео от Минобороны РФ, что командиры ВСУ обманули её и отправили на штурм. "Я пришла в ВСУ по контракту. Я из колонии. Обучение у меня проводил "Карый", это мой инструктор, были месяц и одна неделя этих обучений, они приходили в Харьковской области в Надеждовке на полигоне… Мой командир "Хомяк", - сообщила Казимова. По её словам, "Хомяк" набирал девочек и отправлял их на полигон. "Говорили, что мы будем в тылу, но меня отправили на штурм, вообще обманули", - заявила женщина. Она также отметила, что многих отправляют на штурм насильно, некоторых бьют по ногам и по рукам.
https://1prime.ru/20250309/ukraintsy-855601774.html
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всу, пленные, украина
Солдат ВСУ раскрыла ложь украинского командования
Попавшая в плен рядовой ВСУ рассказала, как ее обманом отправили на штурм
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Бывшая заключённая, рядовой Галина Казимова, попавшая в плен российским войскам, рассказала на видео от Минобороны РФ, что командиры ВСУ обманули её и отправили на штурм.
"Я пришла в ВСУ по контракту. Я из колонии. Обучение у меня проводил "Карый", это мой инструктор, были месяц и одна неделя этих обучений, они приходили в Харьковской области в Надеждовке на полигоне… Мой командир "Хомяк", - сообщила Казимова.
По её словам, "Хомяк" набирал девочек и отправлял их на полигон.
"Говорили, что мы будем в тылу, но меня отправили на штурм, вообще обманули", - заявила женщина.
Она также отметила, что многих отправляют на штурм насильно, некоторых бьют по ногам и по рукам.
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