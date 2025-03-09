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США заблокировали санкционные инициативы G7 против России

США заблокировали санкционные инициативы G7 против России - 09.03.2025, ПРАЙМ

США заблокировали санкционные инициативы G7 против России

США отклонили предложение стран G7 по борьбе с нарушениями антироссийских санкций и добились смягчения риторики в отношении Москвы, сообщает агентство... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T12:58+0300

2025-03-09T12:58+0300

2025-03-09T12:58+0300

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. США отклонили предложение стран G7 по борьбе с нарушениями антироссийских санкций и добились смягчения риторики в отношении Москвы, сообщает агентство Bloomberg. Вашингтон потребовал исключить из совместного заявления слово "санкции" и формулировку о способности России вести боевые действия на Украине, заменив ее на более нейтральное "получение доходов". Согласно данным агентства, на переговорах по морским вопросам США выступают за ужесточение формулировок в отношении Китая. включая упоминание его "незаконных морских притязаний" и смягчение позиции по России. Вашингтон также наложил вето на предложение Канады создать целевую группу для отслеживания российского "теневого флота" — старых нефтяных танкеров, использующихся для обхода санкций. Как пишет Bloomberg, это связано с пересмотром внешнеполитических позиций администрации президента США Дональда Трампа.США также выступают против включения в коммюнике G7 вопросов экологической устойчивости морей и создания обсерватории для мониторинга морских границ. Американские дипломаты объяснили, что Вашингтон пересматривает свои позиции в международных организациях и не готов поддерживать новые инициативы.Обострение разногласий между США и союзниками привело к тому, что в феврале страны Запада не смогли согласовать заявление к третьей годовщине начала СВО на Украине. Кроме того, из проекта итогового коммюнике G7 исчезло упоминание "российской агрессии", а вместо этого появились призывы к прекращению огня. Европейские лидеры, обеспокоенные неопределенностью в позиции Вашингтона, проводят экстренные саммиты и наращивают военные расходы, опасаясь ослабления поддержки США в альянсах, включая НАТО.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ.

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сша, вашингтон, дональд трамп, bloomberg, россия, москва, нато, санкции против рф