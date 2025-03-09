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"Остынь, маленький человечек". Маск ответил на заявление о замене Starlink
"Остынь, маленький человечек". Маск ответил на заявление о замене Starlink - 09.03.2025, ПРАЙМ
"Остынь, маленький человечек". Маск ответил на заявление о замене Starlink
Американский предприниматель Илон Маск назвал главу польского МИД Радослава Сикорского "маленьким человечком" и заявил, что замены для системы спутникового... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T19:58+0300
2025-03-09T19:58+0300
2025-03-09T20:06+0300
политика
илон маск
starlink
радослав сикорский
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск назвал главу польского МИД Радослава Сикорского "маленьким человечком" и заявил, что замены для системы спутникового интернета Starlink не существует. Ранее Сикорский пригрозил найти замену системе Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". "Остынь, маленький человечек. Ты платишь ничтожную часть стоимости. И замены Starlink не существует", - написал Маск в соцсети X в ответ на публикацию Сикорского. Также госсекретарь США Марко Рубио, комментируя публикацию Сикорского, отметил, что "никто не угрожал" отключить Украину от Starlink. "Скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну", - добавил Рубио. Ранее Маск заявил, что система Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.
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илон маск, starlink, радослав сикорский
Политика, Илон Маск, Starlink, Радослав Сикорский
"Остынь, маленький человечек". Маск ответил на заявление о замене Starlink
Маск назвал главу МИД Польши "маленьким человечком" и заявил, что замены для Starlink нет
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск назвал главу польского МИД Радослава Сикорского "маленьким человечком" и заявил, что замены для системы спутникового интернета Starlink не существует.
Ранее Сикорский пригрозил найти замену системе Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком".
"Остынь, маленький человечек. Ты платишь ничтожную часть стоимости. И замены Starlink не существует", - написал Маск в соцсети X в ответ на публикацию Сикорского.
Также госсекретарь США Марко Рубио, комментируя публикацию Сикорского, отметил, что "никто не угрожал" отключить Украину от Starlink. "Скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну", - добавил Рубио.
"Украина ослепнет". СМИ оценили возможные последствия отключения Starlink
Ранее Маск заявил, что система Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет.
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.