https://1prime.ru/20250309/starlink-855608961.html

"Остынь, маленький человечек". Маск ответил на заявление о замене Starlink

"Остынь, маленький человечек". Маск ответил на заявление о замене Starlink - 09.03.2025, ПРАЙМ

"Остынь, маленький человечек". Маск ответил на заявление о замене Starlink

Американский предприниматель Илон Маск назвал главу польского МИД Радослава Сикорского "маленьким человечком" и заявил, что замены для системы спутникового... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T19:58+0300

2025-03-09T19:58+0300

2025-03-09T20:06+0300

политика

илон маск

starlink

радослав сикорский

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск назвал главу польского МИД Радослава Сикорского "маленьким человечком" и заявил, что замены для системы спутникового интернета Starlink не существует. Ранее Сикорский пригрозил найти замену системе Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". "Остынь, маленький человечек. Ты платишь ничтожную часть стоимости. И замены Starlink не существует", - написал Маск в соцсети X в ответ на публикацию Сикорского. Также госсекретарь США Марко Рубио, комментируя публикацию Сикорского, отметил, что "никто не угрожал" отключить Украину от Starlink. "Скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну", - добавил Рубио. Ранее Маск заявил, что система Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.

https://1prime.ru/20250306/vsu-855521302.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, starlink, радослав сикорский