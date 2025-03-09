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Маск неожиданно принес Зеленскому хорошую весть

Маск неожиданно принес Зеленскому хорошую весть - 09.03.2025, ПРАЙМ

Маск неожиданно принес Зеленскому хорошую весть

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой Киева, системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T20:55+0300

2025-03-09T20:55+0300

2025-03-09T20:59+0300

политика

илон маск

starlink

украина

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой Киева, системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат свои терминалы на Украине. Ранее Маск заявил, что система Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет. "Чтобы быть предельно ясным, не важно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Я просто объясняю, что без Starlink украинские линии (фронта - ред.) рухнут, так как русские могут глушить все остальные коммуникации! Мы никогда бы не сделали ничего подобного и не использовали бы это как разменную монету", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х. В воскресенье глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил найти замену системе Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для системы спутникового интернета Starlink не существует. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.

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илон маск, starlink, украина