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Маск неожиданно принес Зеленскому хорошую весть - 09.03.2025, ПРАЙМ
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Маск неожиданно принес Зеленскому хорошую весть
Маск неожиданно принес Зеленскому хорошую весть - 09.03.2025, ПРАЙМ
Маск неожиданно принес Зеленскому хорошую весть
Американский предприниматель Илон Маск заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой Киева, системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T20:55+0300
2025-03-09T20:59+0300
политика
илон маск
starlink
украина
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой Киева, системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат свои терминалы на Украине. Ранее Маск заявил, что система Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет. "Чтобы быть предельно ясным, не важно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Я просто объясняю, что без Starlink украинские линии (фронта - ред.) рухнут, так как русские могут глушить все остальные коммуникации! Мы никогда бы не сделали ничего подобного и не использовали бы это как разменную монету", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х. В воскресенье глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил найти замену системе Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для системы спутникового интернета Starlink не существует. Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.
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илон маск, starlink, украина
Политика, Илон Маск, Starlink, УКРАИНА
20:55 09.03.2025 (обновлено: 20:59 09.03.2025)
 
Маск неожиданно принес Зеленскому хорошую весть

Маск: Starlink никогда не отключит свои терминалы на Украине

© Фото : Unsplash/Ahmed ZalabanyФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© Фото : Unsplash/Ahmed Zalabany
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что, несмотря на его несогласие с политикой Киева, системы спутникового интернета Starlink никогда не отключат свои терминалы на Украине.
Ранее Маск заявил, что система Starlink - костяк украинской армии и, если он решит отключить ее, линия фронта ВСУ рухнет.
"Чтобы быть предельно ясным, не важно, насколько я не согласен с политикой Украины, Starlink никогда не отключит свои терминалы. Я просто объясняю, что без Starlink украинские линии (фронта - ред.) рухнут, так как русские могут глушить все остальные коммуникации! Мы никогда бы не сделали ничего подобного и не использовали бы это как разменную монету", - написал Маск в своём аккаунте в социальной сети Х.
В воскресенье глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил найти замену системе Starlink, которую Варшава оплачивает для ВСУ, в случае, если принадлежащая Маску и предоставляющая услуги Starlink компания SpaceX "окажется ненадежным поставщиком". Маск в ответ на публикацию Сикорского назвал его "маленьким человечком" и заявил, что замены для системы спутникового интернета Starlink не существует.
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4 марта, 14:46
Ранее западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.
 
ПолитикаИлон МаскStarlinkУКРАИНА
 
 
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