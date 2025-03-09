https://1prime.ru/20250309/tramp-855605013.html
Болтон раскрыл, как Трамп на самом деле относится к Путину и Зеленскому
Болтон раскрыл, как Трамп на самом деле относится к Путину и Зеленскому - 09.03.2025, ПРАЙМ
Болтон раскрыл, как Трамп на самом деле относится к Путину и Зеленскому
В действительности президент США Дональд Трамп всегда недолюбливал Владимира Зеленского, и именно ввиду этой неприязни он оставил Украину без разведданных... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T14:24+0300
2025-03-09T14:24+0300
2025-03-09T14:24+0300
политика
дональд трамп
владимир зеленский
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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В действительности президент США Дональд Трамп всегда недолюбливал Владимира Зеленского, и именно ввиду этой неприязни он оставил Украину без разведданных. Российского же президента Владимира Путина хозяин Белого дома считает своим другом. Такое мнение в социальной сети Х высказал экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. В частности, Болтон написал: "Он (Трамп - прим. ред.) считает Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился".Вместе с тем бывший советник подверг сомнению серьезность заявлений главы Белого дома о планах по усилению санкции в отношении Российской Федерации. На взгляд Болтона, это были пустые угрозы - и Путин, несомненно, это понимает. При этом бывший советник отметил, что россияне уже давным-давно научились обходить ограничения Запада, так что заявления Трампа об усилении санкционного давления в любом случае ничего не изменят.
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дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин
Политика, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Болтон раскрыл, как Трамп на самом деле относится к Путину и Зеленскому
Болтон: Трамп лишил Украину разведданных из-за неприязни к Зеленскому
МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В действительности президент США Дональд Трамп всегда недолюбливал Владимира Зеленского, и именно ввиду этой неприязни он оставил Украину без разведданных. Российского же президента Владимира Путина хозяин Белого дома считает своим другом. Такое мнение в социальной сети Х высказал экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.
В частности, Болтон написал: "Он (Трамп - прим. ред.) считает Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился".
"Трамп лучше Байдена". Американцы пересматривают свои взгляды
Вместе с тем бывший советник подверг сомнению серьезность заявлений главы Белого дома о планах по усилению санкции в отношении Российской Федерации. На взгляд Болтона, это были пустые угрозы - и Путин, несомненно, это понимает. При этом бывший советник отметил, что россияне уже давным-давно научились обходить ограничения Запада, так что заявления Трампа об усилении санкционного давления в любом случае ничего не изменят.