https://1prime.ru/20250309/tramp-855605013.html

Болтон раскрыл, как Трамп на самом деле относится к Путину и Зеленскому

Болтон раскрыл, как Трамп на самом деле относится к Путину и Зеленскому - 09.03.2025, ПРАЙМ

Болтон раскрыл, как Трамп на самом деле относится к Путину и Зеленскому

В действительности президент США Дональд Трамп всегда недолюбливал Владимира Зеленского, и именно ввиду этой неприязни он оставил Украину без разведданных... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T14:24+0300

2025-03-09T14:24+0300

2025-03-09T14:24+0300

политика

дональд трамп

владимир зеленский

владимир путин

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МОСКВА, 9 мар — ПРАЙМ. В действительности президент США Дональд Трамп всегда недолюбливал Владимира Зеленского, и именно ввиду этой неприязни он оставил Украину без разведданных. Российского же президента Владимира Путина хозяин Белого дома считает своим другом. Такое мнение в социальной сети Х высказал экс-советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. В частности, Болтон написал: "Он (Трамп - прим. ред.) считает Путина своим другом, а Зеленский ему никогда не нравился".Вместе с тем бывший советник подверг сомнению серьезность заявлений главы Белого дома о планах по усилению санкции в отношении Российской Федерации. На взгляд Болтона, это были пустые угрозы - и Путин, несомненно, это понимает. При этом бывший советник отметил, что россияне уже давным-давно научились обходить ограничения Запада, так что заявления Трампа об усилении санкционного давления в любом случае ничего не изменят.

https://1prime.ru/20250308/amerika-855589596.html

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дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин