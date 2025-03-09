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СМИ узнали новое условие Трампа Украине для возобновления помощи

СМИ узнали новое условие Трампа Украине для возобновления помощи - 09.03.2025, ПРАЙМ

СМИ узнали новое условие Трампа Украине для возобновления помощи

Президент США Дональд Трамп дал понять своим советникам, что подписание сделки о поставках минеральных ресурсов с Украиной недостаточно для возобновления... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T15:55+0300

2025-03-09T15:55+0300

2025-03-09T15:55+0300

политика

сша

дональд трамп

украина

владимир зеленский

киев

всу

nbc

fox news

сделка

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп дал понять своим советникам, что подписание сделки о поставках минеральных ресурсов с Украиной недостаточно для возобновления военной помощи и обмена разведывательными данными с Киевом. Американский лидер ожидает от Владимира Зеленского готовности к уступкам России в переговорах, а также шагов в сторону выборов на Украине и возможного ухода с поста, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников. Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая 28 февраля в Вашингтоне, вскоре переросла в серьезную перепалку. По данным американского телеканала Fox News, Трамп прекратил переговоры после того, как почувствовал неуважение со стороны Зеленского. В результате сделка по редкоземельным металлам была отменена, а украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом."Трамп в частном порядке дал понять советникам, что подписанной сделки о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления оказания помощи и обмена разведывательными данными с (Украиной - ред.)... Трамп... также хочет увидеть изменение отношения... Зеленского к мирным переговорам, включая готовность пойти на уступки, такие как передача России территорий. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги в сторону выборов на Украине и, возможно, в сторону ухода с поста лидера своей страны", - говорится в сообщении. Представитель Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз заявил NBC, что Вашингтон рассчитывает на "новые позитивные шаги" на переговорах в Саудовской Аравии, намеченных на следующую неделю. По данным телеканала, США продолжают делиться с Украиной разведданными для обороны, но больше не предоставляют информацию для планирования атак по российским целям.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но выборы президента Украины были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский заявлял, что сейчас голосование нецелесообразно.Ранее Fox News сообщал, что США приостановили всю военную помощь Украине, пока Трамп не убедится в ее готовности к мирным переговорам. Это решение подтвердили в Белом доме. После конфликта с Трампом Зеленский, по сообщениям СМИ, попытался сгладить ситуацию, извинился и заявил, что готов к переговорам в кратчайшие сроки, а также выразил желание заключить сделку с США по редкоземельным металлам.Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.

https://1prime.ru/20250309/tramp-855605013.html

сша

украина

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сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, киев, всу, nbc, fox news, сделка, металлы, редкоземельные элементы