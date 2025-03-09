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СМИ узнали новое условие Трампа Украине для возобновления помощи
СМИ узнали новое условие Трампа Украине для возобновления помощи - 09.03.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали новое условие Трампа Украине для возобновления помощи
Президент США Дональд Трамп дал понять своим советникам, что подписание сделки о поставках минеральных ресурсов с Украиной недостаточно для возобновления... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T15:55+0300
2025-03-09T15:55+0300
2025-03-09T15:55+0300
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп дал понять своим советникам, что подписание сделки о поставках минеральных ресурсов с Украиной недостаточно для возобновления военной помощи и обмена разведывательными данными с Киевом. Американский лидер ожидает от Владимира Зеленского готовности к уступкам России в переговорах, а также шагов в сторону выборов на Украине и возможного ухода с поста, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников. Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая 28 февраля в Вашингтоне, вскоре переросла в серьезную перепалку. По данным американского телеканала Fox News, Трамп прекратил переговоры после того, как почувствовал неуважение со стороны Зеленского. В результате сделка по редкоземельным металлам была отменена, а украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом."Трамп в частном порядке дал понять советникам, что подписанной сделки о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления оказания помощи и обмена разведывательными данными с (Украиной - ред.)... Трамп... также хочет увидеть изменение отношения... Зеленского к мирным переговорам, включая готовность пойти на уступки, такие как передача России территорий. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги в сторону выборов на Украине и, возможно, в сторону ухода с поста лидера своей страны", - говорится в сообщении. Представитель Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз заявил NBC, что Вашингтон рассчитывает на "новые позитивные шаги" на переговорах в Саудовской Аравии, намеченных на следующую неделю. По данным телеканала, США продолжают делиться с Украиной разведданными для обороны, но больше не предоставляют информацию для планирования атак по российским целям.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но выборы президента Украины были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский заявлял, что сейчас голосование нецелесообразно.Ранее Fox News сообщал, что США приостановили всю военную помощь Украине, пока Трамп не убедится в ее готовности к мирным переговорам. Это решение подтвердили в Белом доме. После конфликта с Трампом Зеленский, по сообщениям СМИ, попытался сгладить ситуацию, извинился и заявил, что готов к переговорам в кратчайшие сроки, а также выразил желание заключить сделку с США по редкоземельным металлам.Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
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сша, дональд трамп, украина, владимир зеленский, киев, всу, nbc, fox news, сделка, металлы, редкоземельные элементы
Политика, США, Дональд Трамп, УКРАИНА, Владимир Зеленский, Киев, ВСУ, NBC, Fox News, сделка, металлы, редкоземельные элементы
СМИ узнали новое условие Трампа Украине для возобновления помощи
NBC: Трампу недостаточно подписания сделки по металлам для возобновления помощи Украине
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп дал понять своим советникам, что подписание сделки о поставках минеральных ресурсов с Украиной недостаточно для возобновления военной помощи и обмена разведывательными данными с Киевом. Американский лидер ожидает от Владимира Зеленского готовности к уступкам России в переговорах, а также шагов в сторону выборов на Украине и возможного ухода с поста, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая 28 февраля в Вашингтоне, вскоре переросла в серьезную перепалку. По данным американского телеканала Fox News, Трамп прекратил переговоры после того, как почувствовал неуважение со стороны Зеленского. В результате сделка по редкоземельным металлам была отменена, а украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.
"Трамп в частном порядке дал понять советникам, что подписанной сделки о минеральных ресурсах между Вашингтоном и Киевом будет недостаточно для возобновления оказания помощи и обмена разведывательными данными с (Украиной - ред.)... Трамп... также хочет увидеть изменение отношения... Зеленского к мирным переговорам, включая готовность пойти на уступки, такие как передача России территорий. Трамп также хочет, чтобы Зеленский сделал некоторые шаги в сторону выборов на Украине и, возможно, в сторону ухода с поста лидера своей страны", - говорится в сообщении.
Представитель Совета нацбезопасности США Брайан Хьюз заявил NBC, что Вашингтон рассчитывает на "новые позитивные шаги" на переговорах в Саудовской Аравии, намеченных на следующую неделю. По данным телеканала, США продолжают делиться с Украиной разведданными для обороны, но больше не предоставляют информацию для планирования атак по российским целям.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но выборы президента Украины были отменены из-за военного положения и мобилизации. Зеленский заявлял, что сейчас голосование нецелесообразно.
Ранее Fox News сообщал, что США приостановили всю военную помощь Украине, пока Трамп не убедится в ее готовности к мирным переговорам. Это решение подтвердили в Белом доме. После конфликта с Трампом Зеленский, по сообщениям СМИ, попытался сгладить ситуацию, извинился и заявил, что готов к переговорам в кратчайшие сроки, а также выразил желание заключить сделку с США по редкоземельным металлам.
Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
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