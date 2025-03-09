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Трамп снова заговорил о подписании сделки с Украиной
Трамп снова заговорил о подписании сделки с Украиной - 09.03.2025, ПРАЙМ
Трамп снова заговорил о подписании сделки с Украиной
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что по-прежнему готов подписать сделку по редкоземельным металлам Украины, несмотря на последнюю выходку... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T17:37+0300
2025-03-09T17:37+0300
2025-03-09T18:14+0300
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ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что по-прежнему готов подписать сделку по редкоземельным металлам Украины, несмотря на последнюю выходку Зеленского в Белом доме."Да, я так думаю", - Трамп заявил телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, ждет ли он возвращения Зеленского и подписания сделки. Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая 28 февраля в Вашингтоне, вскоре переросла в серьезную перепалку. По данным американского телеканала Fox News, Трамп прекратил переговоры после того, как почувствовал неуважение со стороны Зеленского. В результате сделка по редкоземельным металлам была отменена, а украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.
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Политика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Fox News, УКРАИНА, Владимир Зеленский, сделка
Трамп снова заговорил о подписании сделки с Украиной
FN: Трамп готов заключить сделку с Украиной, несмотря на перепалку с Зеленским
ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что по-прежнему готов подписать сделку по редкоземельным металлам Украины, несмотря на последнюю выходку Зеленского в Белом доме.
"Да, я так думаю", - Трамп заявил телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, ждет ли он возвращения Зеленского и подписания сделки.
Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая 28 февраля в Вашингтоне, вскоре переросла в серьезную перепалку. По данным американского телеканала Fox News, Трамп прекратил переговоры после того, как почувствовал неуважение со стороны Зеленского. В результате сделка по редкоземельным металлам была отменена, а украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.
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