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Трамп снова заговорил о подписании сделки с Украиной - 09.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250309/tramp-855607604.html
Трамп снова заговорил о подписании сделки с Украиной
Трамп снова заговорил о подписании сделки с Украиной - 09.03.2025, ПРАЙМ
Трамп снова заговорил о подписании сделки с Украиной
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что по-прежнему готов подписать сделку по редкоземельным металлам Украины, несмотря на последнюю выходку... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T17:37+0300
2025-03-09T18:14+0300
политика
сша
вашингтон
дональд трамп
fox news
украина
владимир зеленский
сделка
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ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что по-прежнему готов подписать сделку по редкоземельным металлам Украины, несмотря на последнюю выходку Зеленского в Белом доме."Да, я так думаю", - Трамп заявил телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, ждет ли он возвращения Зеленского и подписания сделки. Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая 28 февраля в Вашингтоне, вскоре переросла в серьезную перепалку. По данным американского телеканала Fox News, Трамп прекратил переговоры после того, как почувствовал неуважение со стороны Зеленского. В результате сделка по редкоземельным металлам была отменена, а украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.
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сша, вашингтон, дональд трамп, fox news, украина, владимир зеленский, сделка
Политика, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп, Fox News, УКРАИНА, Владимир Зеленский, сделка
17:37 09.03.2025 (обновлено: 18:14 09.03.2025)
 
Трамп снова заговорил о подписании сделки с Украиной

FN: Трамп готов заключить сделку с Украиной, несмотря на перепалку с Зеленским

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что по-прежнему готов подписать сделку по редкоземельным металлам Украины, несмотря на последнюю выходку Зеленского в Белом доме.
"Да, я так думаю", - Трамп заявил телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, ждет ли он возвращения Зеленского и подписания сделки.
Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая 28 февраля в Вашингтоне, вскоре переросла в серьезную перепалку. По данным американского телеканала Fox News, Трамп прекратил переговоры после того, как почувствовал неуважение со стороны Зеленского. В результате сделка по редкоземельным металлам была отменена, а украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
NBC: Трамп выдвинул Украине новое условие для возобновления помощи
15:55
 
ПолитикаСШАВАШИНГТОНДональд ТрампFox NewsУКРАИНАВладимир Зеленскийсделка
 
 
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