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Трамп снова заговорил о подписании сделки с Украиной

Трамп снова заговорил о подписании сделки с Украиной - 09.03.2025, ПРАЙМ

Трамп снова заговорил о подписании сделки с Украиной

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что по-прежнему готов подписать сделку по редкоземельным металлам Украины, несмотря на последнюю выходку... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T17:37+0300

2025-03-09T17:37+0300

2025-03-09T18:14+0300

политика

сша

вашингтон

дональд трамп

fox news

украина

владимир зеленский

сделка

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ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что по-прежнему готов подписать сделку по редкоземельным металлам Украины, несмотря на последнюю выходку Зеленского в Белом доме."Да, я так думаю", - Трамп заявил телеканалу Fox News, отвечая на вопрос о том, ждет ли он возвращения Зеленского и подписания сделки. Встреча Трампа и Зеленского, прошедшая 28 февраля в Вашингтоне, вскоре переросла в серьезную перепалку. По данным американского телеканала Fox News, Трамп прекратил переговоры после того, как почувствовал неуважение со стороны Зеленского. В результате сделка по редкоземельным металлам была отменена, а украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

https://1prime.ru/20250309/tramp-855606716.html

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сша, вашингтон, дональд трамп, fox news, украина, владимир зеленский, сделка