https://1prime.ru/20250309/tramp-855608057.html

Трамп объяснил свою позицию в отношении России и Путина

Трамп объяснил свою позицию в отношении России и Путина - 09.03.2025, ПРАЙМ

Трамп объяснил свою позицию в отношении России и Путина

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что придерживается жесткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие отношения с президентом РФ... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T18:46+0300

2025-03-09T18:46+0300

2025-03-09T18:46+0300

политика

дональд трамп

россия

владимир путин

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ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что придерживается жесткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным", - заявил Трамп телеканалу Fox News, комментируя свою позицию по РФ. Трамп ответил на критику о якобы "мягком" отношении к РФ, отметив, что в свой первый срок он ввел большое число санкций против РФ, помимо других мер, и что Путин первым может подтвердить его жесткий подход в отношении к России.

https://1prime.ru/20250309/tramp-855605013.html

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дональд трамп, россия, владимир путин