Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп объяснил свою позицию в отношении России и Путина - 09.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250309/tramp-855608057.html
Трамп объяснил свою позицию в отношении России и Путина
Трамп объяснил свою позицию в отношении России и Путина - 09.03.2025, ПРАЙМ
Трамп объяснил свою позицию в отношении России и Путина
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что придерживается жесткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие отношения с президентом РФ... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T18:46+0300
2025-03-09T18:46+0300
политика
дональд трамп
россия
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/57/834845765_0:150:3107:1898_1920x0_80_0_0_96f73bb6f1ab03b47d70a22524972d08.jpg
ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что придерживается жесткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным", - заявил Трамп телеканалу Fox News, комментируя свою позицию по РФ. Трамп ответил на критику о якобы "мягком" отношении к РФ, отметив, что в свой первый срок он ввел большое число санкций против РФ, помимо других мер, и что Путин первым может подтвердить его жесткий подход в отношении к России.
https://1prime.ru/20250309/tramp-855605013.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83484/57/834845765_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_bed8c93062092dcc8ec4d2e760ee314d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дональд трамп, россия, владимир путин
Политика, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин
18:46 09.03.2025
 
Трамп объяснил свою позицию в отношении России и Путина

Трамп заявил, что у него жесткая позиция в отношении РФ, но он ладит с Путиным

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что придерживается жесткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным", - заявил Трамп телеканалу Fox News, комментируя свою позицию по РФ.
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
Болтон раскрыл, как Трамп на самом деле относится к Путину и Зеленскому
14:24
Трамп ответил на критику о якобы "мягком" отношении к РФ, отметив, что в свой первый срок он ввел большое число санкций против РФ, помимо других мер, и что Путин первым может подтвердить его жесткий подход в отношении к России.
 
ПолитикаДональд ТрампРОССИЯВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала