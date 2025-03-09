https://1prime.ru/20250309/tramp-855608057.html
Трамп объяснил свою позицию в отношении России и Путина
Трамп объяснил свою позицию в отношении России и Путина - 09.03.2025, ПРАЙМ
Трамп объяснил свою позицию в отношении России и Путина
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что придерживается жесткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие отношения с президентом РФ... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T18:46+0300
2025-03-09T18:46+0300
2025-03-09T18:46+0300
политика
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что придерживается жесткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. "Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным", - заявил Трамп телеканалу Fox News, комментируя свою позицию по РФ. Трамп ответил на критику о якобы "мягком" отношении к РФ, отметив, что в свой первый срок он ввел большое число санкций против РФ, помимо других мер, и что Путин первым может подтвердить его жесткий подход в отношении к России.
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дональд трамп, россия, владимир путин
Политика, Дональд Трамп, РОССИЯ, Владимир Путин
Трамп объяснил свою позицию в отношении России и Путина
Трамп заявил, что у него жесткая позиция в отношении РФ, но он ладит с Путиным
ВАШИНГТОН, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что придерживается жесткой позиции по России, но при этом сохраняет хорошие отношения с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я был очень жестким, но я хорошо лажу с Путиным", - заявил Трамп телеканалу Fox News, комментируя свою позицию по РФ.
Болтон раскрыл, как Трамп на самом деле относится к Путину и Зеленскому
Трамп ответил на критику о якобы "мягком" отношении к РФ, отметив, что в свой первый срок он ввел большое число санкций против РФ, помимо других мер, и что Путин первым может подтвердить его жесткий подход в отношении к России.