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В Европе раскрыли тайные интересы Трампа на Украине
В Европе раскрыли тайные интересы Трампа на Украине - 09.03.2025, ПРАЙМ
В Европе раскрыли тайные интересы Трампа на Украине
Президент США Дональд Трамп действует как бизнесмен, его интерес заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, заявил в... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T19:54+0300
2025-03-09T19:54+0300
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ПРАГА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп действует как бизнесмен, его интерес заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, заявил в воскресенье, выступая на телеканале CNN Prima News экс-президент Чехии Милощ Земан. "Я думаю, что Трамп - бизнесмен. И в соответствии с этим ведет себя. Трамп - прагматик, его заботят США и их репутация, его совершенно не волнует Европа. Интерес Трампа заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, вот и всё", - сказал Земан, добавив, что в то же время Трамп - единственный человек, способный привести ситуацию на Украине к миру. Как полагает Земан, проблема Европы заключается, кроме прочего, и в том, что здесь нет ни одного значимого лидера. "Среди способных политиков здесь я вижу Виктора Орбана, но он представитель небольшой страны. Единственная малая надежда может быть связана с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем", - сказал Земан. По мнению экс-президента Чехии, неважно, какой процент ВВП страна тратит на оборону. "Эти деньги нужно уметь потратить с умом. Если средства на оборону действительно будут использоваться по назначению, то достаточно будет потратить всего два процента ВВП. Я знаю, что этого можно достичь без каких-либо социальных конфликтов", — сказал Земан, имея в виду свой предыдущий опыт работы на посту премьера в 1998-2002 годах. Именно при нем Чехия впервые достигла уровня расходов на оборонные нужды в размере требуемых тогда в НАТО 2% ВВП. После этого в расходах произошел спад, и снова 2% страна достигла лишь в 2024 году.
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дональд трамп, украина, интересы, мнение
Экономика, Дональд Трамп, УКРАИНА, интересы, мнение
В Европе раскрыли тайные интересы Трампа на Украине
Земан: интерес Трампа в том, чтобы шахтеры США могли добывать руду на Украине
ПРАГА, 9 мар - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп действует как бизнесмен, его интерес заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, заявил в воскресенье, выступая на телеканале CNN Prima News экс-президент Чехии Милощ Земан.
"Я думаю, что Трамп - бизнесмен. И в соответствии с этим ведет себя. Трамп - прагматик, его заботят США и их репутация, его совершенно не волнует Европа. Интерес Трампа заключается в том, чтобы американские шахтеры могли добывать руду на Украине, вот и всё", - сказал Земан, добавив, что в то же время Трамп - единственный человек, способный привести ситуацию на Украине к миру.
Как полагает Земан, проблема Европы заключается, кроме прочего, и в том, что здесь нет ни одного значимого лидера. "Среди способных политиков здесь я вижу Виктора Орбана, но он представитель небольшой страны. Единственная малая надежда может быть связана с новым канцлером Германии Фридрихом Мерцем", - сказал Земан.
Трамп снова заговорил о подписании сделки с Украиной
По мнению экс-президента Чехии, неважно, какой процент ВВП страна тратит на оборону. "Эти деньги нужно уметь потратить с умом. Если средства на оборону действительно будут использоваться по назначению, то достаточно будет потратить всего два процента ВВП. Я знаю, что этого можно достичь без каких-либо социальных конфликтов", — сказал Земан, имея в виду свой предыдущий опыт работы на посту премьера в 1998-2002 годах. Именно при нем Чехия впервые достигла уровня расходов на оборонные нужды в размере требуемых тогда в НАТО 2% ВВП. После этого в расходах произошел спад, и снова 2% страна достигла лишь в 2024 году.