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В Иране проведут военно-морские учения совместно с Россией и Китаем

В Иране проведут военно-морские учения совместно с Россией и Китаем - 09.03.2025, ПРАЙМ

В Иране проведут военно-морские учения совместно с Россией и Китаем

Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начнутся 11 марта близ иранского порта Чабахар, сообщает иранское агентство Tasnim. | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T16:01+0300

2025-03-09T16:01+0300

2025-03-09T16:01+0300

вооружения

иран

китай

россия

учения

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ТЕГЕРАН, 9 мар - ПРАЙМ. Совместные военно-морские учения России, Китая и Ирана начнутся 11 марта близ иранского порта Чабахар, сообщает иранское агентство Tasnim. Ранее министерство обороны Китая сообщило, что Китай, Россия и Иран в первой половине марта проведут совместные военно-морские учения в акватории близ иранского порта Чабахар. "Совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая начнутся во вторник в порту Чабахар", – передает Tasnim. По информации агентства, учения будут проходить в Северной части Индийского океана при участии кораблей ВМФ армии и Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана. На учениях в качестве наблюдателей будут присутствовать представители Азербайджана, ЮАР, Омана, Казахстана, Пакистана, Катара, Ирака, ОАЭ и Шри-Ланки. Как сообщает Tasnim, целями учений заявлены укрепление безопасности в регионе и мире, расширение многостороннего сотрудничества между странами-участницами, демонстрация доброй воли и способности государств к поддержанию мира во всем мире и безопасности на море, укрепление безопасности морской торговли, борьба с морским пиратством, гуманитарные мероприятия, обмен информацией в сфере проведения поисково-спасательных операций на море и обмен опытом в сфере оперативно-тактических операций.

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иран, китай, россия, учения