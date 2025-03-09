Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия рекордно нарастила поставки удобрений в США - 09.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250309/udobreniya-855601629.html
Россия рекордно нарастила поставки удобрений в США
Россия рекордно нарастила поставки удобрений в США - 09.03.2025, ПРАЙМ
Россия рекордно нарастила поставки удобрений в США
США в январе ввезли российских удобрений на максимальные с мая прошлого года 85,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T08:33+0300
2025-03-09T08:33+0300
экономика
россия
сша
поставки
поставка удобрений
удобрения
мировая экономика
саудовская аравия
https://cdnn.1prime.ru/img/76745/58/767455847_0:201:1500:1045_1920x0_80_0_0_73558c6eebec6213734e1dcebf5133fb.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. США в январе ввезли российских удобрений на максимальные с мая прошлого года 85,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Американские компании в начале текущего года увеличили закупки удобрений из России на 20% в годовом выражении - до 85,5 миллиона долларов Это стало максимальной стоимостью импорта с мая 2024 года. Главным образом вырос ввоз азотных удобрений - сразу на четверть, до 66,4 миллиона долларов. Немного подросли и закупки калийных подкормок - почти на 5%, составив в январе 18,5 миллиона долларов. Смешанные удобрения США почти не покупали, за месяц их было приобретено всего на 613 тысяч долларов против 568 тысяч годом ранее. Несмотря на рост поставок год к году Россия опустилась на третье место среди основных поставщиков удобрений в США. На второе место поднялась Саудовская Аравия, откуда экспорт за год вырос в 3,5 раза, до 114,3 миллиона долларов. Канада осталась лидером по поставкам с 316,3 миллиона долларов, что на 17% больше показателя годом ранее.
https://1prime.ru/20250307/ugol-855562529.html
сша
саудовская аравия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76745/58/767455847_0:61:1500:1186_1920x0_80_0_0_ea77dafbd3eacc282aaac31ae5024c61.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, сша, поставки, поставка удобрений, удобрения, мировая экономика, саудовская аравия
Экономика, РОССИЯ, США, поставки, поставка удобрений, удобрения, Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
08:33 09.03.2025
 
Россия рекордно нарастила поставки удобрений в США

Американские компании в 2025 году увеличили закупки удобрений из России на 20%

© fotolia.com / AmmentorpГрядка с урожаем
Грядка с урожаем - ПРАЙМ, 1920, 09.03.2025
© fotolia.com / Ammentorp
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. США в январе ввезли российских удобрений на максимальные с мая прошлого года 85,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Американские компании в начале текущего года увеличили закупки удобрений из России на 20% в годовом выражении - до 85,5 миллиона долларов Это стало максимальной стоимостью импорта с мая 2024 года.
Главным образом вырос ввоз азотных удобрений - сразу на четверть, до 66,4 миллиона долларов. Немного подросли и закупки калийных подкормок - почти на 5%, составив в январе 18,5 миллиона долларов. Смешанные удобрения США почти не покупали, за месяц их было приобретено всего на 613 тысяч долларов против 568 тысяч годом ранее.
Несмотря на рост поставок год к году Россия опустилась на третье место среди основных поставщиков удобрений в США. На второе место поднялась Саудовская Аравия, откуда экспорт за год вырос в 3,5 раза, до 114,3 миллиона долларов. Канада осталась лидером по поставкам с 316,3 миллиона долларов, что на 17% больше показателя годом ранее.
Добыча угля в Красноярском крае - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
Россия рекордно нарастила поставки угля в Китай
7 марта, 11:54
 
ЭкономикаРОССИЯСШАпоставкипоставка удобренийудобренияМировая экономикаСАУДОВСКАЯ АРАВИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала