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Россия рекордно нарастила поставки удобрений в США

Россия рекордно нарастила поставки удобрений в США - 09.03.2025, ПРАЙМ

Россия рекордно нарастила поставки удобрений в США

США в январе ввезли российских удобрений на максимальные с мая прошлого года 85,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T08:33+0300

2025-03-09T08:33+0300

2025-03-09T08:33+0300

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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. США в январе ввезли российских удобрений на максимальные с мая прошлого года 85,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Американские компании в начале текущего года увеличили закупки удобрений из России на 20% в годовом выражении - до 85,5 миллиона долларов Это стало максимальной стоимостью импорта с мая 2024 года. Главным образом вырос ввоз азотных удобрений - сразу на четверть, до 66,4 миллиона долларов. Немного подросли и закупки калийных подкормок - почти на 5%, составив в январе 18,5 миллиона долларов. Смешанные удобрения США почти не покупали, за месяц их было приобретено всего на 613 тысяч долларов против 568 тысяч годом ранее. Несмотря на рост поставок год к году Россия опустилась на третье место среди основных поставщиков удобрений в США. На второе место поднялась Саудовская Аравия, откуда экспорт за год вырос в 3,5 раза, до 114,3 миллиона долларов. Канада осталась лидером по поставкам с 316,3 миллиона долларов, что на 17% больше показателя годом ранее.

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саудовская аравия

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россия, сша, поставки, поставка удобрений, удобрения, мировая экономика, саудовская аравия