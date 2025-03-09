https://1prime.ru/20250309/udobreniya-855601629.html
Россия рекордно нарастила поставки удобрений в США
Россия рекордно нарастила поставки удобрений в США - 09.03.2025, ПРАЙМ
Россия рекордно нарастила поставки удобрений в США
США в январе ввезли российских удобрений на максимальные с мая прошлого года 85,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T08:33+0300
2025-03-09T08:33+0300
2025-03-09T08:33+0300
экономика
россия
сша
поставки
поставка удобрений
удобрения
мировая экономика
саудовская аравия
https://cdnn.1prime.ru/img/76745/58/767455847_0:201:1500:1045_1920x0_80_0_0_73558c6eebec6213734e1dcebf5133fb.jpg
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. США в январе ввезли российских удобрений на максимальные с мая прошлого года 85,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Американские компании в начале текущего года увеличили закупки удобрений из России на 20% в годовом выражении - до 85,5 миллиона долларов Это стало максимальной стоимостью импорта с мая 2024 года. Главным образом вырос ввоз азотных удобрений - сразу на четверть, до 66,4 миллиона долларов. Немного подросли и закупки калийных подкормок - почти на 5%, составив в январе 18,5 миллиона долларов. Смешанные удобрения США почти не покупали, за месяц их было приобретено всего на 613 тысяч долларов против 568 тысяч годом ранее. Несмотря на рост поставок год к году Россия опустилась на третье место среди основных поставщиков удобрений в США. На второе место поднялась Саудовская Аравия, откуда экспорт за год вырос в 3,5 раза, до 114,3 миллиона долларов. Канада осталась лидером по поставкам с 316,3 миллиона долларов, что на 17% больше показателя годом ранее.
https://1prime.ru/20250307/ugol-855562529.html
сша
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76745/58/767455847_0:61:1500:1186_1920x0_80_0_0_ea77dafbd3eacc282aaac31ae5024c61.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, поставки, поставка удобрений, удобрения, мировая экономика, саудовская аравия
Экономика, РОССИЯ, США, поставки, поставка удобрений, удобрения, Мировая экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Россия рекордно нарастила поставки удобрений в США
Американские компании в 2025 году увеличили закупки удобрений из России на 20%
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. США в январе ввезли российских удобрений на максимальные с мая прошлого года 85,5 миллиона долларов, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Американские компании в начале текущего года увеличили закупки удобрений из России на 20% в годовом выражении - до 85,5 миллиона долларов Это стало максимальной стоимостью импорта с мая 2024 года.
Главным образом вырос ввоз азотных удобрений - сразу на четверть, до 66,4 миллиона долларов. Немного подросли и закупки калийных подкормок - почти на 5%, составив в январе 18,5 миллиона долларов. Смешанные удобрения США почти не покупали, за месяц их было приобретено всего на 613 тысяч долларов против 568 тысяч годом ранее.
Несмотря на рост поставок год к году Россия опустилась на третье место среди основных поставщиков удобрений в США. На второе место поднялась Саудовская Аравия, откуда экспорт за год вырос в 3,5 раза, до 114,3 миллиона долларов. Канада осталась лидером по поставкам с 316,3 миллиона долларов, что на 17% больше показателя годом ранее.
Россия рекордно нарастила поставки угля в Китай