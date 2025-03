https://1prime.ru/20250309/velikobritaniya-855604269.html

В Британии хотят создать группу для обмена разведданными для Киева

МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Власти Великобритании рассматривают возможность создать подгруппу для обмена разведданными внутри разведальянса "Пять глаз" (Five Eyes) в ответ на действия президента США Дональда Трампа в отношении Украины, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на неназванные источники из сферы обороны. По данным издания, призывы создать отдельную группу начались после того, как США прекратили делиться разведданными с Киевом и запретили Великобритании и "другим союзникам" предоставлять данные американской разведки Украине. Некоторые из военной сферы теперь предлагают создать подгрупппу, чтобы делиться данными разведки "без вето США". "Речь не идет о выходе из "Пяти глаз", имеется в виду создание новых "Четырех глаз" (подгруппы - ред.) внутри него", - цитирует Daily Mail неназванный источник. Газета не уточнила, какие страны могли бы входить в новую подгруппу внутри разведальянса. Ранее телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки сообщал, что администрация Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией. Некоторые союзники США при этом обдумывают возможность сократить объем разведданных для обмена с Вашингтоном на фоне беспокойства по поводу "примирительного отношения" администрации Трампа к России, пишет телеканал со ссылкой на источники. По данным NBC, в числе таких стран Израиль, Саудовская Аравия, а также входящие в совместный с США разведальянс "Пять глаз" (Five Eyes) Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Тем не менее, как отмечает телеканал, власти Великобритании, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов. Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.

