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В Британии хотят создать группу для обмена разведданными для Киева - 09.03.2025, ПРАЙМ
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В Британии хотят создать группу для обмена разведданными для Киева
В Британии хотят создать группу для обмена разведданными для Киева - 09.03.2025, ПРАЙМ
В Британии хотят создать группу для обмена разведданными для Киева
Власти Великобритании рассматривают возможность создать подгруппу для обмена разведданными внутри разведальянса "Пять глаз" (Five Eyes) в ответ на действия... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T13:10+0300
2025-03-09T13:10+0300
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Власти Великобритании рассматривают возможность создать подгруппу для обмена разведданными внутри разведальянса "Пять глаз" (Five Eyes) в ответ на действия президента США Дональда Трампа в отношении Украины, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на неназванные источники из сферы обороны. По данным издания, призывы создать отдельную группу начались после того, как США прекратили делиться разведданными с Киевом и запретили Великобритании и "другим союзникам" предоставлять данные американской разведки Украине. Некоторые из военной сферы теперь предлагают создать подгрупппу, чтобы делиться данными разведки "без вето США". "Речь не идет о выходе из "Пяти глаз", имеется в виду создание новых "Четырех глаз" (подгруппы - ред.) внутри него", - цитирует Daily Mail неназванный источник. Газета не уточнила, какие страны могли бы входить в новую подгруппу внутри разведальянса. Ранее телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки сообщал, что администрация Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией. Некоторые союзники США при этом обдумывают возможность сократить объем разведданных для обмена с Вашингтоном на фоне беспокойства по поводу "примирительного отношения" администрации Трампа к России, пишет телеканал со ссылкой на источники. По данным NBC, в числе таких стран Израиль, Саудовская Аравия, а также входящие в совместный с США разведальянс "Пять глаз" (Five Eyes) Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Тем не менее, как отмечает телеканал, власти Великобритании, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов. Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
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великобритания, financial times, nbc, сша, дональд трамп, мировая экономика, разведка, sky news
Политика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Financial Times, NBC, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, разведка, Sky News
13:10 09.03.2025
 
В Британии хотят создать группу для обмена разведданными для Киева

Daily Mail: в Британии создадут группу для обмена разведданными "без вето США"

© Unsplash/Paul FiedlerФлаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
Флаги Великобритании на Трафальгарской площади, Лондон
© Unsplash/Paul Fiedler
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Власти Великобритании рассматривают возможность создать подгруппу для обмена разведданными внутри разведальянса "Пять глаз" (Five Eyes) в ответ на действия президента США Дональда Трампа в отношении Украины, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на неназванные источники из сферы обороны.
По данным издания, призывы создать отдельную группу начались после того, как США прекратили делиться разведданными с Киевом и запретили Великобритании и "другим союзникам" предоставлять данные американской разведки Украине. Некоторые из военной сферы теперь предлагают создать подгрупппу, чтобы делиться данными разведки "без вето США".
"Речь не идет о выходе из "Пяти глаз", имеется в виду создание новых "Четырех глаз" (подгруппы - ред.) внутри него", - цитирует Daily Mail неназванный источник.
Газета не уточнила, какие страны могли бы входить в новую подгруппу внутри разведальянса.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на бывших сотрудников американской разведки сообщал, что администрация Трампа может начать делиться конфиденциальными данными с Россией. Некоторые союзники США при этом обдумывают возможность сократить объем разведданных для обмена с Вашингтоном на фоне беспокойства по поводу "примирительного отношения" администрации Трампа к России, пишет телеканал со ссылкой на источники. По данным NBC, в числе таких стран Израиль, Саудовская Аравия, а также входящие в совместный с США разведальянс "Пять глаз" (Five Eyes) Австралия, Великобритания, Канада и Новая Зеландия. Тем не менее, как отмечает телеканал, власти Великобритании, Канады и Израиля отрицают наличие подобных планов.
Газета Financial Times ранее сообщала, что США перестали предоставлять разведданные Украине. Позднее телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник уточнял, что США прекратили делиться с Киевом разведывательными данными полностью, а не избирательно. Газета Daily Mail также сообщала, что США запретили Великобритании делиться с Киевом данными американской разведки. В Пентагоне РИА Новости сообщили, что министерство обороны США не готово комментировать информацию об остановке передачи разведданных Украине.
*Коровы - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
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