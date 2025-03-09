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ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области - 09.03.2025, ПРАЙМ
ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
Украинские войска атаковали три населенных пункта Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав... | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T00:02+0300
2025-03-09T00:02+0300
2025-03-09T00:02+0300
общество
россия
белгородская область
шебекино
всу
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БЕЛГОРОД, 8 мар - ПРАЙМ. Украинские войска атаковали три населенных пункта Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Три населённых пункта нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие прилёта боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. Над городом Шебекино сбит беспилотник — повреждена кровля неэксплуатируемого здания", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате обстрела повреждены четыре жилых дома и одно транспортное средство. Кроме того, повреждена линия электропередачи — часть жителей села временно остаётся без света.
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Общество , РОССИЯ, Белгородская область, Шебекино, ВСУ
ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области, пострадавших нет
БЕЛГОРОД, 8 мар - ПРАЙМ. Украинские войска атаковали три населенных пункта Белгородской области, по предварительным данным, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Три населённых пункта нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, пострадавших нет. В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа вследствие прилёта боеприпаса повреждено остекление частного домовладения. Над городом Шебекино сбит беспилотник — повреждена кровля неэксплуатируемого здания", - написал Гладков в Telegram-канале.
Он добавил, что в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района в результате обстрела повреждены четыре жилых дома и одно транспортное средство. Кроме того, повреждена линия электропередачи — часть жителей села временно остаётся без света.