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В Словакии оценили перспективы Зеленского в случае выборов на Украине
В Словакии оценили перспективы Зеленского в случае выборов на Украине - 09.03.2025, ПРАЙМ
В Словакии оценили перспективы Зеленского в случае выборов на Украине
Владимир Зеленский проиграет на президентских выборах на Украине, если они состоятся, потому что у него нет поддержки, заявил РИА Новости депутат Европейского... | 09.03.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский проиграет на президентских выборах на Украине, если они состоятся, потому что у него нет поддержки, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага. "Я думаю, что Зеленский пытается продолжать эту войну, потому что он проиграет выборы. У него нет поддержки. И (президент США - ред.) Дональд Трамп очень верно сказал, что он диктатор. У него нет легитимности, у него нет мандата. Согласно конституции Украины, он должен уйти. Он не может просто остаться и сказать: "Хорошо, я буду вечно, потому что у нас эта война", - сказал Блага в беседе с агентством. Он отметил отсутствие реакции Европейского союза на отказ от проведения выборов на Украине, но выборы в Грузии, например, осуждались. "Я думаю, что это просто вопрос времени, и Зеленский уйдет. Зеленский как политик мертв, он закончился… Он не может победить на выборах, если выборы состоятся. Он сажает в тюрьму коммунистических политиков, он сажает в тюрьму всех, кто другого мнения, он поддерживает неонацистский батальон", - подчеркнул Блага. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, СЛОВАКИЯ, Выборы, США, Дональд Трамп
В Словакии оценили перспективы Зеленского в случае выборов на Украине
Депутат Блага: в случае проведения выборов на Украине Зеленский точно проиграет
МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Владимир Зеленский проиграет на президентских выборах на Украине, если они состоятся, потому что у него нет поддержки, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Словакии Любош Блага.
"Я думаю, что Зеленский пытается продолжать эту войну, потому что он проиграет выборы. У него нет поддержки. И (президент США - ред.) Дональд Трамп очень верно сказал, что он диктатор. У него нет легитимности, у него нет мандата. Согласно конституции Украины, он должен уйти. Он не может просто остаться и сказать: "Хорошо, я буду вечно, потому что у нас эта война", - сказал Блага в беседе с агентством.
Он отметил отсутствие реакции Европейского союза на отказ от проведения выборов на Украине, но выборы в Грузии, например, осуждались.
"Я думаю, что это просто вопрос времени, и Зеленский уйдет. Зеленский как политик мертв, он закончился… Он не может победить на выборах, если выборы состоятся. Он сажает в тюрьму коммунистических политиков, он сажает в тюрьму всех, кто другого мнения, он поддерживает неонацистский батальон", - подчеркнул Блага.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
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