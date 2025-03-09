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В Раде предупредили, что Зеленский может сорвать переговоры по Украине

В Раде предупредили, что Зеленский может сорвать переговоры по Украине - 09.03.2025, ПРАЙМ

В Раде предупредили, что Зеленский может сорвать переговоры по Украине

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене заявил, что высока вероятность того, что Зеленский попытается сорвать... | 09.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-09T14:14+0300

2025-03-09T14:14+0300

2025-03-09T14:14+0300

политика

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рада

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МОСКВА, 9 мар – ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене заявил, что высока вероятность того, что Зеленский попытается сорвать мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине.По мнению депутата, Зеленский настолько одержим своей властью и величием, что непременно прибегнет к попытке сорвать мирные переговоры. Зеленский понимает, что в условия перемирия, которые требует от него президент США Дональд Трамп входят отмена военного положения, а также обязательное проведение выборов на Украине, которые будут означать окончательный крах Зеленского на политической арене, написал Дубинский в своем Telegram-канале.По его мнению, после достижения договоренностей о перемирии и отмены военного положения Зеленскому придется бежать с Украины. "Бежать придется еще и потому, что будет нужен виноватый… Зеленский явный кандидат на 111-ю (статью уголовного кодекса Украины "госизмена" – ред.) и пожизненное… Поэтому - или продолжать бойню и проливать кровь, или бежать. Учитывая нарциссическое расстройство персонажа, бежать он будет в последнюю очередь, а может быть выберет судьбу Геббельса. Поэтому и держаться за власть он будет до упора", - отметил Дубинский. Единственным вариантом у Зеленского на данный момент остается масштабная провокация, после которой Россия отказалась бы от перемирия, считает депутат. По мнению Дубинского, Зеленский вполне может прибегнуть к подрыву ЧАЭС или удару по Курской АЭС, и поэтому Трамп в вопросе мирных переговоров должен действовать максимально быстро и жестко.Президент России Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не кратковременное перемирие с целью перегруппировки сил для дальнейшего продолжения конфликта, а надежный долгосрочный мир. Власти России продолжат борьбу за интересы российского народа, и именно в этом и заключается суть спецоперации, подчеркнул Путин. Кроме того, президент отметил, что мир на Украине должен быть основан на уважении законных интересов всех людей и народов, проживающих в регионе. Кроме того, Москва неоднократно высказывала готовность к переговорам по Украине, однако со стороны Киева в 2022 году был введен указ, запрещающий на законодательном уровне на ведение переговоров с российским руководством.

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украина, владимир зеленский, рада, сша