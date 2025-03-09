https://1prime.ru/20250309/zhku-855541039.html
Назван способ отличить поддельную квитанцию за ЖКУ от настоящей
Назван способ отличить поддельную квитанцию за ЖКУ от настоящей - 09.03.2025, ПРАЙМ
Назван способ отличить поддельную квитанцию за ЖКУ от настоящей
Если есть хоть малейшие сомнения в подлинности квитанции на оплату ЖКУ, не нужно спешить перечислять деньги, рассказала агентству “Прайм" Ольга Дайнеко, эксперт | 09.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-09T03:03+0300
2025-03-09T03:03+0300
2025-03-09T03:03+0300
жку
оплата жку
финансы
тарифы жкх
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МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Если есть хоть малейшие сомнения в подлинности квитанции на оплату ЖКУ, не нужно спешить перечислять деньги, рассказала агентству “Прайм" Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".Самый быстрый способ проверить реквизиты и начисления ЖКУ - это воспользоваться сервисом ГИС ЖКХ или мобильным приложением Госуслуги Дом. Сервис платформы отобразит объект недвижимости и все доступные к оплате квитанции. Данные, содержащиеся в бумажной версии, можно будет сравнить и сделать вывод о подлинности полученной квитанции.Однако как быть, если сервисы Госуслуг по какой-то причине недоступны?Есть и другие способы проверки. К примеру, сверить реквизиты по платежному документу об оплате за предыдущий период: наименование получателя, полные банковские реквизиты, номер лицевого счета и ФИО собственника-плательщика.Если есть расхождения, нужно обратиться в управляющую компанию, расчетный центр для уточнений. "Надо учитывать, что о смене реквизитов для оплаты собственники жилья должны быть уведомлены заранее. Если таких уведомлений не было - велик шанс, что в руках подделка", предупреждает эксперт.Также полезны цифровые сервисы, позволяющие оплачивать выставленные счета без "бумажки": нередко мобильные приложения банков, электронные сервисы приема платежей позволяют "привязать" лицевой счет пользователя услуг ЖКХ для отображения начисленных за услуги сумм к оплате. Есть подобные сервисы и у ряда управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций."Если сервис для оплаты "коммуналки" раньше не использовался, а ссылка на него пришла со стороны (в СМС, мессенджере, по электронной почте), переходить и тем более что-то оплачивать по таким ссылкам опасно (сайт для оплаты может оказаться фейковым)", - говорит Ольга Дайнеко.Несмотря на то, что мошенники могут почти неотличимо скопировать форму, логотип оператора по приему платежей, наименование поставщика услуг, разместить qr-код для оплаты в привычном для потребителя месте на поддельной квитанции, прокалываются они, как правило, на мелочах, поясняет эксперт.У мошенников основной расчет на невнимательность. "Поэтому лучше каждый раз быть "коммунальным занудой" и тщательно проверять все до мелочей. Например, если предыдущая оплата была произведена вовремя, а в квитанции сведений о ней нет или не отражена имеющаяся задолженность, не указаны имеющиеся льготы - это повод не спешить с оплатой. В подделке могут содержаться неточности или отсутствовать сведения, которые раньше всегда присутствовали (например, показания счетчиков за прошлый месяц, площадь квартиры, инициалы владельца)", - перечисляет эксперт.Насторожить должно отсутствие рекламных буклетов, баннеров в цвете, которые обычно размещают на квитанциях или вкладывают в конверты с ними. При оплате по qr-коду необходимо обязательно сверять данные получателя платежа. В поддельной квитанции может быть поддельным только код для оплаты, заключила Дайнеко.
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ПРАЙМ
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жку, оплата жку, финансы, тарифы жкх, минфин
ЖКУ, оплата ЖКУ, Финансы, тарифы ЖКХ, Минфин
Назван способ отличить поддельную квитанцию за ЖКУ от настоящей
Эксперт Дайнеко: не платите за ЖКУ, пока не убедитесь в подлинности квитанции
МОСКВА, 9 мар - ПРАЙМ. Если есть хоть малейшие сомнения в подлинности квитанции на оплату ЖКУ, не нужно спешить перечислять деньги, рассказала агентству “Прайм" Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф".
Самый быстрый способ проверить реквизиты и начисления ЖКУ - это воспользоваться сервисом ГИС ЖКХ или мобильным приложением Госуслуги Дом. Сервис платформы отобразит объект недвижимости и все доступные к оплате квитанции. Данные, содержащиеся в бумажной версии, можно будет сравнить и сделать вывод о подлинности полученной квитанции.
Названы три случая, когда можно не платить по долгам за ЖКУ
Однако как быть, если сервисы Госуслуг по какой-то причине недоступны?
Есть и другие способы проверки. К примеру, сверить реквизиты по платежному документу об оплате за предыдущий период: наименование получателя, полные банковские реквизиты, номер лицевого счета и ФИО собственника-плательщика.
Если есть расхождения, нужно обратиться в управляющую компанию, расчетный центр для уточнений. "Надо учитывать, что о смене реквизитов для оплаты собственники жилья должны быть уведомлены заранее. Если таких уведомлений не было - велик шанс, что в руках подделка", предупреждает эксперт.
Также полезны цифровые сервисы, позволяющие оплачивать выставленные счета без "бумажки": нередко мобильные приложения банков, электронные сервисы приема платежей позволяют "привязать" лицевой счет пользователя услуг ЖКХ для отображения начисленных за услуги сумм к оплате. Есть подобные сервисы и у ряда управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.
"Если сервис для оплаты "коммуналки" раньше не использовался, а ссылка на него пришла со стороны (в СМС, мессенджере, по электронной почте), переходить и тем более что-то оплачивать по таким ссылкам опасно (сайт для оплаты может оказаться фейковым)", - говорит Ольга Дайнеко.
Несмотря на то, что мошенники могут почти неотличимо скопировать форму, логотип оператора по приему платежей, наименование поставщика услуг, разместить qr-код для оплаты в привычном для потребителя месте на поддельной квитанции, прокалываются они, как правило, на мелочах, поясняет эксперт.
У мошенников основной расчет на невнимательность. "Поэтому лучше каждый раз быть "коммунальным занудой" и тщательно проверять все до мелочей. Например, если предыдущая оплата была произведена вовремя, а в квитанции сведений о ней нет или не отражена имеющаяся задолженность, не указаны имеющиеся льготы - это повод не спешить с оплатой. В подделке могут содержаться неточности или отсутствовать сведения, которые раньше всегда присутствовали (например, показания счетчиков за прошлый месяц, площадь квартиры, инициалы владельца)", - перечисляет эксперт.
Насторожить должно отсутствие рекламных буклетов, баннеров в цвете, которые обычно размещают на квитанциях или вкладывают в конверты с ними. При оплате по qr-коду необходимо обязательно сверять данные получателя платежа. В поддельной квитанции может быть поддельным только код для оплаты, заключила Дайнеко.