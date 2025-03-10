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"Аэрофлот" сообщил об увеличении количества рейсов из Москвы в Улан-Удэ
"Аэрофлот" сообщил об увеличении количества рейсов из Москвы в Улан-Удэ - 10.03.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" сообщил об увеличении количества рейсов из Москвы в Улан-Удэ
Авиакомпания "Аэрофлот" с 12 июня увеличит частоту полетов из Москвы в Улан-Удэ с 7 до 10 рейсов в неделю, сообщил перевозчик. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T11:46+0300
2025-03-10T11:46+0300
2025-03-10T11:46+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 12 июня увеличит частоту полетов из Москвы в Улан-Удэ с 7 до 10 рейсов в неделю, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Улан-Удэ. С 12 июня частота полетов на данном направлении увеличится с 7 до 10 рейсов в неделю", - рассказали в авиакомпании. Там добавили, что с 27 июня до конца сентября запланировано до 14 рейсов в неделю. Причиной увеличения числа рейсов в Улан-Удэ "Аэрофлот" назвал высокий спрос в период летних отпусков и школьных каникул. Также новое расписание будет способствовать увеличению туристического и делового пассажиропотока в регион. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 55,3 миллиона.
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Аэрофлот, МОСКВА, Улан-Удэ, РОССИЯ, рейсы, полеты
"Аэрофлот" сообщил об увеличении количества рейсов из Москвы в Улан-Удэ
"Аэрофлот": с 12 июня из Москвы в Улан-Удэ будет летать 10 рейсов в неделю
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 12 июня увеличит частоту полетов из Москвы в Улан-Удэ с 7 до 10 рейсов в неделю, сообщил перевозчик.
"Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Улан-Удэ. С 12 июня частота полетов на данном направлении увеличится с 7 до 10 рейсов в неделю", - рассказали в авиакомпании.
Там добавили, что с 27 июня до конца сентября запланировано до 14 рейсов в неделю.
Причиной увеличения числа рейсов в Улан-Удэ "Аэрофлот" назвал высокий спрос в период летних отпусков и школьных каникул. Также новое расписание будет способствовать увеличению туристического и делового пассажиропотока в регион.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 55,3 миллиона.
"Аэрофлот" запустил самостоятельную регистрацию пассажиров с багажом