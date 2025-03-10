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"Аэрофлот" сообщил об увеличении количества рейсов из Москвы в Улан-Удэ

"Аэрофлот" сообщил об увеличении количества рейсов из Москвы в Улан-Удэ - 10.03.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" сообщил об увеличении количества рейсов из Москвы в Улан-Удэ

Авиакомпания "Аэрофлот" с 12 июня увеличит частоту полетов из Москвы в Улан-Удэ с 7 до 10 рейсов в неделю, сообщил перевозчик. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T11:46+0300

2025-03-10T11:46+0300

2025-03-10T11:46+0300

аэрофлот

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" с 12 июня увеличит частоту полетов из Москвы в Улан-Удэ с 7 до 10 рейсов в неделю, сообщил перевозчик. "Аэрофлот" увеличивает частоту полетов из Москвы в Улан-Удэ. С 12 июня частота полетов на данном направлении увеличится с 7 до 10 рейсов в неделю", - рассказали в авиакомпании. Там добавили, что с 27 июня до конца сентября запланировано до 14 рейсов в неделю. Причиной увеличения числа рейсов в Улан-Удэ "Аэрофлот" назвал высокий спрос в период летних отпусков и школьных каникул. Также новое расписание будет способствовать увеличению туристического и делового пассажиропотока в регион. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2024 году "Аэрофлот" перевез 30,1 миллиона пассажиров, а с учетом авиакомпаний группы "Аэрофлот" - 55,3 миллиона.

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аэрофлот, москва, улан-удэ, россия, рейсы, полеты