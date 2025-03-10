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Российский рынок акций растет в первые часы основных торгов

Российский рынок акций растет в первые часы основных торгов - 10.03.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций растет в первые часы основных торгов

Российский рынок акций растет в первые часы основной сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. | 10.03.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в первые часы основной сессии понедельника, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 12.19 мск увеличивался на 0,93%, до 3196,21 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,3%, до 1220,52 пункта. В частности, растут бумаги "Эн+ груп" (+3,1%), "Русала" (+3,1%), АФК "Система" (+2%), "Совкомфлота" (+2,1%). Дешевеют бумаги "Хэдхантера" (-2,7%), "Мосбиржи" (-1%), ПИКа (-1,5%), ММК (-1,1%). В понедельник индекс Мосбиржи продолжит преимущественно проторговывать диапазон 3200-3250 пунктов, хотя и возможны локальные "проколы" обеих границ, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Рынок продолжает оставаться крайне чувствительным к геополитическим новостям и в начале недели перейдет к ожиданию анонсированных встреч представителей США с делегациями Украины и России", - добавляет он. Наработанный характер торгов продолжает сохраняться – рынок очень чутко, сильно и эмоционально реагирует на высказывания политических лидеров, но просадки быстро выкупаются, а в случае роста происходит такая же быстрая фиксация спекулятивной прибыли, отмечает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Не ждем, что что-то принципиально изменится в ближайшие дни. Пока ориентиром для спекулятивной торговли выступает диапазон 3150–3260 пунктов по индексу Мосбиржи", - оценивает он.

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рынки, мосбиржа, русал, сша, украина, акции, российский рынок акций