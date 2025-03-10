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Российский рынок акций в понедельник сохраняет активный рост
Российский рынок акций в понедельник сохраняет активный рост - 10.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций в понедельник сохраняет активный рост
Российский рынок акций после открытия торгов серьёзной прибавкой основного индекса уверенно растет и в процессе торгов понедельника, следует из данных торгов и... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T16:33+0300
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МОСКВА, 10 марта - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций после открытия торгов серьёзной прибавкой основного индекса уверенно растет и в процессе торгов понедельника, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 16.29 мск подскакивает на 1,76% - до 3 222,49 пункта. Рынок начал неделю с роста, несмотря на противоречивые новости на внешнеполитическом фронте. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что готов к введению санкций против России, однако затем также заявил, что рассматривает возможность ослабления санкций против энергетического сектора, рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам". Также рынок находится в ожидании новых контактов представителей США и России, добавил эксперт. В лидерах роста стоимости - акции "Совкомфлота" (+3,62%), АФК "Система" (+3,16%), "Эн+ груп" (+2,92%), "Московского кредитного банка" (+2,65%), "Алросы" (+2,52%). В лидерах снижения – акции "Полюса" (-1,38%), "Русснефти" (-1,18%), "Русгидро" (-1,13%), ТМК (-0,87%), а также ПИКа (-1,13%). "Ценные бумаги ГК ПИК и других девелоперов находятся под давлением из-за снижения цен на жилую недвижимость, негативно влияющего на их доходы", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. "В отсутствие публикации важных макроэкономических данных как по России, так и по другим рынкам, сегодня в фокусе инвесторов российского фондового рынка останутся... прежде всего любые новости по поводу предстоящих на этой неделе в Саудовской Аравии российско-американских и украино-американских переговоров", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий. Что же касается боле долгосрочных прогнозов, то желание фиксировать прибыль пока преобладает, поскольку рынок ранее неплохо вырос. Пока же он скорее всего будет консолидироваться на достигнутых значениях с явно выраженной поддержкой на уровне 3130–3150 пунктов по индексу Московской биржи, заключает он.
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рынки, саудовская аравия, мосбиржа, дональд трамп, сша, акции, российский рынок акций
Экономика, Рынки, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Мосбиржа, Дональд Трамп, США, Акции, российский рынок акций
Российский рынок акций в понедельник сохраняет активный рост
Российский рынок акций открыл торги серьезной прибавкой и продолжил рост
МОСКВА, 10 марта - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций после открытия торгов серьёзной прибавкой основного индекса уверенно растет и в процессе торгов понедельника, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 16.29 мск подскакивает на 1,76% - до 3 222,49 пункта.
Рынок начал неделю с роста, несмотря на противоречивые новости на внешнеполитическом фронте. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что готов к введению санкций против России, однако затем также заявил, что рассматривает возможность ослабления санкций против энергетического сектора, рассказал Никита Степанов из ФГ "Финам". Также рынок находится в ожидании новых контактов представителей США и России, добавил эксперт.
В лидерах роста стоимости - акции "Совкомфлота" (+3,62%), АФК "Система" (+3,16%), "Эн+ груп" (+2,92%), "Московского кредитного банка" (+2,65%), "Алросы" (+2,52%). В лидерах снижения – акции "Полюса" (-1,38%), "Русснефти" (-1,18%), "Русгидро" (-1,13%), ТМК (-0,87%), а также ПИКа (-1,13%). "Ценные бумаги ГК ПИК и других девелоперов находятся под давлением из-за снижения цен на жилую недвижимость, негативно влияющего на их доходы", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
"В отсутствие публикации важных макроэкономических данных как по России, так и по другим рынкам, сегодня в фокусе инвесторов российского фондового рынка останутся... прежде всего любые новости по поводу предстоящих на этой неделе в Саудовской Аравии российско-американских и украино-американских переговоров", - комментирует Алексей Примак из Института финансово-инвестиционных технологий.
Что же касается боле долгосрочных прогнозов, то желание фиксировать прибыль пока преобладает, поскольку рынок ранее неплохо вырос. Пока же он скорее всего будет консолидироваться на достигнутых значениях с явно выраженной поддержкой на уровне 3130–3150 пунктов по индексу Московской биржи, заключает он.
ЦБ отметил рекордный среднедневной объем торгов акциями на Мосбирже