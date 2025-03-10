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"Балтика" сообщила о повышении отпускных цен на продукцию - 10.03.2025, ПРАЙМ
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"Балтика" сообщила о повышении отпускных цен на продукцию
"Балтика" сообщила о повышении отпускных цен на продукцию - 10.03.2025, ПРАЙМ
"Балтика" сообщила о повышении отпускных цен на продукцию
Пивоваренная компания "Балтика", владеющая брендами "Балтика", "Арсенальное", "Жигулевское", уведомила партнеров о предстоящем повышении отпускных цен на свою... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T14:57+0300
2025-03-10T14:57+0300
экономика
балтика
цены
отпускные
пиво
ab inbev efes
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пивоваренная компания "Балтика", владеющая брендами "Балтика", "Арсенальное", "Жигулевское", уведомила партнеров о предстоящем повышении отпускных цен на свою продукцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что "Балтика" и Московская пивоваренная компания направили ритейлерам уведомления о повышении цен в среднем на 10-15%.В "Балтике" подтвердили эту информацию, однако не стали уточнять точные сроки и процент удорожания.В декабре о планах повысить цены с 1 января 2025 года также заявили компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусская "Криница-Трейд" и дистрибьютор "Госселайн Логистикс".По словам вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александра Ставцева, рост цен на пиво и пивные напитки в России обусловлен рядом факторов. В частности, на стоимость продукции влияет увеличение акцизов (с 27 до 30 рублей за литр в 2025 году), нестабильность курса валют, а также рост фонда оплаты труда и стоимости кредитования. При этом каждая компания самостоятельно определяет, на какие товары повышать цены, исходя из уровня спроса.Генеральный директор "Очаково" Юрий Антонов в беседе с РИА Новости отметил, что его компания использует преимущественно отечественное сырье, что позволяет ей более гибко подходить к ценообразованию. "Мы стараемся сдерживать рост цен за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения издержек, но не все факторы, влияющие на себестоимость, находятся в нашей власти", — пояснил он. Ставцев также отметил, что спрос на пиво и пивные напитки в России остается высоким — за 2024 год было реализовано около 8,3 миллиарда литров продукции. Однако, по его мнению, после того как все крупнейшие производители пересмотрят цены, темпы роста спроса могут замедлиться.
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балтика, цены, отпускные, пиво, ab inbev efes
Экономика, Балтика, цены, отпускные, пиво, AB InBev Efes
14:57 10.03.2025
 
"Балтика" сообщила о повышении отпускных цен на продукцию

"Балтика" уведомила партнеров о предстоящем повышении отпускных цен на продукцию

© Sputnik | Перейти в медиабанкПиво "Балтика"
Пиво Балтика
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Пивоваренная компания "Балтика", владеющая брендами "Балтика", "Арсенальное", "Жигулевское", уведомила партнеров о предстоящем повышении отпускных цен на свою продукцию, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что "Балтика" и Московская пивоваренная компания направили ритейлерам уведомления о повышении цен в среднем на 10-15%.
В "Балтике" подтвердили эту информацию, однако не стали уточнять точные сроки и процент удорожания.
В декабре о планах повысить цены с 1 января 2025 года также заявили компании AB InBev Efes, Medovarus, белорусская "Криница-Трейд" и дистрибьютор "Госселайн Логистикс".
По словам вице-президента Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александра Ставцева, рост цен на пиво и пивные напитки в России обусловлен рядом факторов. В частности, на стоимость продукции влияет увеличение акцизов (с 27 до 30 рублей за литр в 2025 году), нестабильность курса валют, а также рост фонда оплаты труда и стоимости кредитования. При этом каждая компания самостоятельно определяет, на какие товары повышать цены, исходя из уровня спроса.
Генеральный директор "Очаково" Юрий Антонов в беседе с РИА Новости отметил, что его компания использует преимущественно отечественное сырье, что позволяет ей более гибко подходить к ценообразованию. "Мы стараемся сдерживать рост цен за счет оптимизации внутренних процессов и сокращения издержек, но не все факторы, влияющие на себестоимость, находятся в нашей власти", — пояснил он.
Ставцев также отметил, что спрос на пиво и пивные напитки в России остается высоким — за 2024 год было реализовано около 8,3 миллиарда литров продукции. Однако, по его мнению, после того как все крупнейшие производители пересмотрят цены, темпы роста спроса могут замедлиться.
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ЭкономикаБалтикаценыотпускныепивоAB InBev Efes
 
 
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