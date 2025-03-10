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ЦБ сообщил процент выкупа ОФЗ на аукционах системно значимыми банками

ЦБ сообщил процент выкупа ОФЗ на аукционах системно значимыми банками - 10.03.2025, ПРАЙМ

ЦБ сообщил процент выкупа ОФЗ на аукционах системно значимыми банками

Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в феврале 2025 года выкупили 47,1% облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах Минфина России, говорится в... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T16:07+0300

2025-03-10T16:07+0300

2025-03-10T16:07+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Системно значимые кредитные организации (СЗКО) в феврале 2025 года выкупили 47,1% облигаций федерального займа (ОФЗ) на аукционах Минфина России, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ. "В феврале Минфин России разместил ОФЗ-ПД на общую сумму 671,9 миллиарда рублей (месяцем ранее – 121 миллиард рублей), тем самым выполнив план размещения на первый квартал 2025 года на 79,3%. Наибольший объем ОФЗ на аукционе в феврале выкупили СЗКО – 47,1% от размещений (в январе – 44,7%)", - говорится в документе. Банки, не относящиеся к категории системно значимых, выкупили на аукционах ОФЗ 20,4% (в январе – 28,1%). "Такой объем размещения ОФЗ-ПД за один календарный месяц стал максимальным за всю историю, на 25% превысив предыдущий максимум, наблюдавшийся в марте 2021 года (разместили ОФЗ-ПД на сумму 538 миллиардов рублей по номиналу). Инвесторы предъявляли такой спрос на ценные бумаги с фиксированным купоном на фоне ожидания постепенного снижения процентных ставок в экономике", - отмечают в ЦБ. На вторичном рынке ОФЗ в течение февраля наблюдалась повышенная активность участников. Среднедневной объем торгов ОФЗ на вторичном рынке увеличился в полтора раза по сравнению с предыдущим месяцем, до 34,5 миллиарда рублей (в январе – 22,4 миллиарда рублей). Системно значимые банки в феврале - основные нетто-продавцы на вторичном рынке - продали ценных бумаг на 170,1 миллиарда рублей, что стало крупнейшим объемом продаж со стороны данной группы участников. Однако с учетом операций на аукционах СЗКО купили ОФЗ на 66,4 миллиарда рублей (месяцем ранее осуществили суммарные нетто-продажи на 10,1 миллиарда рублей). Покупали государственные ценные бумаги на вторичном рынке преимущественно некредитные финансовые организации в рамках доверительного управления и за счет собственных средств – на 94,8 и 25,6 миллиарда рублей соответственно. Физические лица также предъявляли высокий спрос на ОФЗ: объем их нетто-покупок составил 46,9 миллиарда рублей, что стало максимальным значением для этой категории участников.

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банки, минфин, финансы, россия, банк россии, офз