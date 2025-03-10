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В ЦБ Германии назвали условия для роста немецкой экономики

В ЦБ Германии назвали условия для роста немецкой экономики - 10.03.2025, ПРАЙМ

В ЦБ Германии назвали условия для роста немецкой экономики

Глава центрального банка Германии (бундесбанка) Йоахим Нагель заявил, что увеличение государственных заимствований само по себе не способно помочь ускорить... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T17:54+0300

2025-03-10T17:54+0300

2025-03-10T17:54+0300

экономика

германия

банки

финансы

ес

фридрих мерц

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Глава центрального банка Германии (бундесбанка) Йоахим Нагель заявил, что увеличение государственных заимствований само по себе не способно помочь ускорить слабый рост экономики. В Германии прошли парламентские выборы 23 февраля, в четверг информационное агентство DPA сообщило, что бундестаг нового созыва впервые соберется 25 марта. При этом 13 и 18 марта соберется бундестаг старого созыва для рассмотрения инициативы о повышении госдолга победившего на выборах блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократов (СДПГ), которые ведут консультации о создании коалиции. "Более высокие уровни задолженности сами по себе не устранят слабость экономического роста Германии. Причины многообразны и лежат глубже. Поэтому требуется целый комплекс мер, в том числе многие из таких, где финансирование вообще не стоит на переднем плане", - заявил глава бундесбанка, выступая в Берлинском университете имени Гумбольдта. Его речь опубликована на сайте ЦБ ФРГ. По его словам, потенциальный рост в Германии составляет всего 0,4% в год, что на один процентный пункт ниже, чем в ЕС без учета Германии. "Лично я придерживаюсь мнения, что чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер. И я думаю, что мы в Германии живем в чрезвычайное время... В этом контексте я хотел бы подчеркнуть, что чрезвычайные времена также оправдывают чрезвычайные фискальные меры", - добавил он. Глава бундесбанка заявил, что Германии не хватает работников, в связи с чем необходимо стимулировать ориентированную на рынок труда миграцию и увеличить часы работы сотрудников с частичной занятостью. Кроме того, по его словам, необходимо снизить налоговое бремя для компаний, поскольку эффективная налоговая ставка в Германии на 2024 год была почти на 10 процентных пунктов выше, чем в среднем по ЕС. Он также отметил, что нужно упростить административные процессы с помощью цифровизации и создавать стимулы для стартапов. Во вторник на совместной пресс-конференции с главой ХСС Маркусом Зёдером и лидерами СДПГ лидер ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил о планах внести в бундестаг поправку в конституцию страны, которая позволит существенно увеличивать долги для финансирования растущих расходов на оборону. Кроме того, он анонсировал создание на следующие десять лет специального фонда для развития инфраструктуры на 500 миллиардов евро.

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германия, банки, финансы, ес, фридрих мерц