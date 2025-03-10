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Цена бензина Аи-95 за неделю ускорила рост на заправках Москвы - 10.03.2025, ПРАЙМ
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Цена бензина Аи-95 за неделю ускорила рост на заправках Москвы
Цена бензина Аи-95 за неделю ускорила рост на заправках Москвы - 10.03.2025, ПРАЙМ
Цена бензина Аи-95 за неделю ускорила рост на заправках Москвы
Средняя цена на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю с 3 по 10 марта увеличилась на 14 копеек, до 62,88 рубля за литр, ускорив темпы роста по сравнению с... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T12:26+0300
2025-03-10T12:26+0300
экономика
москва
аи-95
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю с 3 по 10 марта увеличилась на 14 копеек, до 62,88 рубля за литр, ускорив темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Неделей ранее марка Аи-95 подорожала в среднем на 12 копеек - до 62,74 рубля за литр. За отчетный период также подорожал и литр Аи-92 - на 12 копеек, до 56,83 рубля. Цена на Аи-100 выросла на 1 копейку - до 86,34 рубля за литр. Литр дизельного топлива в среднем подорожал на 5 копеек - до 69,82 рубля. Цена выросла в двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, больше всего - на заправках "Транс АЗС" (+73 копейки). Правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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москва, аи-95
Экономика, МОСКВА, Аи-95
12:26 10.03.2025
 
Цена бензина Аи-95 за неделю ускорила рост на заправках Москвы

МТА: цена бензина Аи-95 за неделю выросла на 14 копеек на заправках Москвы

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЗаправочные пистолеты на заправочной станции
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Средняя цена на бензин Аи-95 на АЗС Москвы за неделю с 3 по 10 марта увеличилась на 14 копеек, до 62,88 рубля за литр, ускорив темпы роста по сравнению с предыдущей неделей, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА).
Неделей ранее марка Аи-95 подорожала в среднем на 12 копеек - до 62,74 рубля за литр.
За отчетный период также подорожал и литр Аи-92 - на 12 копеек, до 56,83 рубля. Цена на Аи-100 выросла на 1 копейку - до 86,34 рубля за литр.
Литр дизельного топлива в среднем подорожал на 5 копеек - до 69,82 рубля. Цена выросла в двух сетях АЗС из семи, по которым произведен расчет, больше всего - на заправках "Транс АЗС" (+73 копейки).
Правительство РФ приняло решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью).
Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа 2024 года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Заправочные пистолеты на заправочной станции - ПРАЙМ, 1920, 07.03.2025
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