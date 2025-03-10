https://1prime.ru/20250310/benzin-855640342.html
Биржевая стоимость бензина Аи-92 в России вернулась к росту
Биржевая стоимость бензина Аи-92 в России вернулась к росту - 10.03.2025, ПРАЙМ
Биржевая стоимость бензина Аи-92 в России вернулась к росту
Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже () в понедельник выросла после снижения в течение трех торговых сессий... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T16:05+0300
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экономика
рынки
аи-95
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже () в понедельник выросла после снижения в течение трех торговых сессий подряд: за понедельник цена поднялась на 1,5%, превысив 50 тысяч за тонну, свидетельствуют данные торгов. Тонна Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 1,48% - до 50 005 рублей. Цена на Аи-95 выросла на 0,7% - до 56 255 рублей за тонну. При этом за прошлую неделю марка Аи-92 подешевела на 1,6%, а Аи-95 - подорожала на 0,36%. Стоимость межсезонного дизельного топлива поднялась в понедельник на 0,99%, до 57 749 рублей за тонну, летнего - на 0,32%, до 56 433 рублей. В то же время зимнее дизтопливо подешевело на 0,34%, до 57 147 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 1,65%, до 18 335 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,73%, до 80 671 рубля. При этом стоимость мазута снизилась на 0,23% - до 29 454 рублей за тонну. Правительство РФ изучает предложение нефтяников и Минэнерго об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщил ранее в пятницу вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен. Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
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рынки, аи-95
Биржевая стоимость бензина Аи-92 в России вернулась к росту
Стоимость бензина Аи-92 на СПбМТСБ вернулась к росту
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже () в понедельник выросла после снижения в течение трех торговых сессий подряд: за понедельник цена поднялась на 1,5%, превысив 50 тысяч за тонну, свидетельствуют данные торгов.
Тонна Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России подорожала на 1,48% - до 50 005 рублей. Цена на Аи-95 выросла на 0,7% - до 56 255 рублей за тонну. При этом за прошлую неделю марка Аи-92 подешевела на 1,6%, а Аи-95 - подорожала на 0,36%.
Стоимость межсезонного дизельного топлива поднялась в понедельник на 0,99%, до 57 749 рублей за тонну, летнего - на 0,32%, до 56 433 рублей. В то же время зимнее дизтопливо подешевело на 0,34%, до 57 147 рублей за тонну.
Сжиженные углеводородные газы (СУГи) выросли в цене на 1,65%, до 18 335 рублей за тонну, авиакеросин - на 0,73%, до 80 671 рубля. При этом стоимость мазута снизилась на 0,23% - до 29 454 рублей за тонну.
Правительство РФ изучает предложение нефтяников и Минэнерго об изменении приоритетности поставок топлива по железной дороге до третьего уровня с шестого на весенне-летний период, сообщил ранее в пятницу вице-премьер Александр Новак. До этого министр энергетики Сергей Цивилев заявлял, что Минэнерго готово при необходимости принимать любые оперативные меры, чтобы не допустить сбоя перевозок топлива и последующего повышения цен.
Тем временем кабмин принял решение продлить с 1 марта по 31 августа разрешение на экспорт бензина для компаний, производящих более 1 миллиона тонн топлива в год, однако эмбарго сохраняется для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с меньшей производственной мощностью). Первоначально запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС, действовал с 1 марта по 31 августа прошлого года, но 20 мая он был приостановлен и осенью возобновлен. Затем кабмин сделал исключение для крупных нефтеперерабатывающих заводов.
Цена бензина Аи-95 за неделю ускорила рост на заправках Москвы