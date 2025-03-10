https://1prime.ru/20250310/bitkoin-855618425.html

Эксперт спрогнозировал ослабление биткоина

Эксперт спрогнозировал ослабление биткоина - 10.03.2025, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировал ослабление биткоина

Курс биткоина в выходные ушел ниже 83 тысяч долларов, показав вторую подряд "плохую" неделю, уровнем поддержки теперь выступает отметка 78 тысяч долларов, хотя... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T09:31+0300

2025-03-10T09:31+0300

2025-03-10T09:31+0300

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финансы

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Курс биткоина в выходные ушел ниже 83 тысяч долларов, показав вторую подряд "плохую" неделю, уровнем поддержки теперь выступает отметка 78 тысяч долларов, хотя еще в начале марта он подскакивал выше 95 тысяч, прокомментировал РИА Новости финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. "За последние сутки биткоин упал в цене на 4,05%. Недельные потери оцениваются более чем в 11%. Это уже вторая подряд неделя, когда рынок цифровых активов сталкивается с повышенными рисками и высочайшей эмоциональностью. В настоящее время стоит наблюдать за отметкой 78 тысяч долларов. Это февральские минимумы, где может находиться мощный спрос. Если этот рубеж не выдержит, следующей целью продаж станет область 70-75 тысяч долларов. Там тоже располагается большой открытый интерес к покупкам", - говорит аналитик. Капитализация всего криптовалютного рынка стремительно падает и уже составляет 2,71 триллиона долларов (-4,25% за сутки), доля биткоина на нем составляет 60,5%, а доля Ethereum – 9,2%, отмечает Антонов. Индекс "страха и жадности" провалился до 17 пунктов, что трактуется как "экстремальный страх" к инвестициям, добавляет аналитик. Он связывает ухудшение конъюнктуры рынка криптовалют с общим падением "фиатных" бирж, в частности, американского индекса Nasdaq 100, потерявшего с двадцатых чисел февраля уже более 10%. "Техи" явно не привлекают финансы так, как могли бы. Фундаментальный фон не способствует риску. Речь идет о пошлинах США в адрес основных торговых партнеров. Как считает (президент США - ред.) Дональд Трамп, пошлины будут величайшим из того, что Штаты когда-либо делали как страна", - резюмирует Антонов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биткоин, финансы