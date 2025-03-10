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ЦБ назвал крупнейших нетто-покупателей корпоративных бондов
ЦБ назвал крупнейших нетто-покупателей корпоративных бондов - 10.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ назвал крупнейших нетто-покупателей корпоративных бондов
Розничные инвесторы в России в феврале были крупнейшими нетто-покупателями корпоративных облигаций - купили их на 50 миллиардов рублей, говорится в обзоре... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T17:36+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Розничные инвесторы в России в феврале были крупнейшими нетто-покупателями корпоративных облигаций - купили их на 50 миллиардов рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ. Месячный объем торгов на рынке корпоративных облигаций в феврале вырос, достигнув исторического максимума в 689,4 миллиарда рублей против 331,9 миллиарда рублей в январе и 565,2 миллиарда рублей в декабре. "На вторичных биржевых торгах корпоративными облигациями в феврале основными нетто-продавцами были СЗКО (системно значимые кредитные организации - ред.), реализовавшие ценные бумаги в объеме 129,5 миллиарда рублей. Крупнейшими нетто-покупателями были розничные инвесторы, которые купили облигаций на максимальный за последнее время объем – 50 миллиардов рублей, что превысило их нетто-покупки на рынке ОФЗ в феврале", - говорится в обзоре. Приобретали бумаги также некредитные финансовые организации за счет собственных средств (42,5 миллиарда рублей) и в рамках доверительного управления (33,3 миллиарда рублей). Наиболее торгуемыми (по суммарным оборотам) оказались бумаги эмитентов из нефтегазовой отрасли, отраслей связи и телекоммуникаций, лизинга и аренды. В целом объем рынка корпоративных облигаций (по непогашенному номиналу) в феврале уменьшился на 410 миллиардов рублей (-1,4% в относительном выражении) - до 29,1 триллиона рублей. Снижение объема корпоративных облигаций в обращении наблюдалось по ряду крупнейших отраслей, наиболее значительно сократился объем по нефтегазовой отрасли – на 279 миллиардов рублей.
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финансы, рынки, банки
Экономика, Финансы, Рынки, Банки
ЦБ назвал крупнейших нетто-покупателей корпоративных бондов
Розничные инвесторы РФ были крупнейшими нетто-покупателями корпоративных бондов
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Розничные инвесторы в России в феврале были крупнейшими нетто-покупателями корпоративных облигаций - купили их на 50 миллиардов рублей, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, подготовленном ЦБ РФ.
Месячный объем торгов на рынке корпоративных облигаций в феврале вырос, достигнув исторического максимума в 689,4 миллиарда рублей против 331,9 миллиарда рублей в январе и 565,2 миллиарда рублей в декабре.
"На вторичных биржевых торгах корпоративными облигациями в феврале основными нетто-продавцами были СЗКО (системно значимые кредитные организации - ред.), реализовавшие ценные бумаги в объеме 129,5 миллиарда рублей. Крупнейшими нетто-покупателями были розничные инвесторы, которые купили облигаций на максимальный за последнее время объем – 50 миллиардов рублей, что превысило их нетто-покупки на рынке ОФЗ в феврале", - говорится в обзоре.
Приобретали бумаги также некредитные финансовые организации за счет собственных средств (42,5 миллиарда рублей) и в рамках доверительного управления (33,3 миллиарда рублей). Наиболее торгуемыми (по суммарным оборотам) оказались бумаги эмитентов из нефтегазовой отрасли, отраслей связи и телекоммуникаций, лизинга и аренды.
В целом объем рынка корпоративных облигаций (по непогашенному номиналу) в феврале уменьшился на 410 миллиардов рублей (-1,4% в относительном выражении) - до 29,1 триллиона рублей. Снижение объема корпоративных облигаций в обращении наблюдалось по ряду крупнейших отраслей, наиболее значительно сократился объем по нефтегазовой отрасли – на 279 миллиардов рублей.
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