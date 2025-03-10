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Российский рынок акций растет в понедельник утром на 1,68%
Российский рынок акций растет в понедельник утром на 1,68% - 10.03.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций растет в понедельник утром на 1,68%
Российский рынок акций растет в начале утренней сессии понедельника на 1,68%, следует из данных Московской биржи. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T08:08+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале утренней сессии понедельника на 1,68%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.04 мск рос на 1,68%, до 3220,1 пункта. Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
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рынки, акции, торги, мосбиржа, индекс мосбиржи
Экономика, Рынки, Акции, Торги, Мосбиржа, индекс Мосбиржи
Российский рынок акций растет в понедельник утром на 1,68%
Российский рынок акций растет в начале утренней сессии понедельника на 1,68%
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале утренней сессии понедельника на 1,68%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.04 мск рос на 1,68%, до 3220,1 пункта.
Московская биржа с 27 января возобновила утренние торги на рынке акций, которые проходят с 6.50 до 9.50 мск. Основная сессия по-прежнему проходит с 9.50 до 18.50 мск - именно в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). В информационных целях в течение всего торгового дня - с 7.00 до 23.50 мск - также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), который в основную сессию совпадает с iMOEX.
Рубль растет против юаня на Московской бирже в пятницу