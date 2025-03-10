https://1prime.ru/20250310/dividendy-855638620.html
Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года
Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года - 10.03.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года
Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 730 рубля на акцию, сообщает компания. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T15:22+0300
2025-03-10T15:22+0300
2025-03-10T15:22+0300
экономика
россия
пао "полюс"
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 730 рубля на акцию, сообщает компания. "Совет директоров ПАО "Полюс" 10 марта 2025 года принял решение рекомендовать акционерам выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 730 рублей на одну обыкновенную акцию, что соответственно составляет 73 рубля на одну обыкновенную акцию после завершения процесса дробления обыкновенных акций компании с коэффициентом дробления 10", - говорится в сообщении. "Таким образом, размер рекомендуемых дивидендов предполагает, что объем дивидендных выплат по акциям в обращении составит 30% от скорректированного показателя EBITDA за четвёртый квартал 2024 года, что соответствует дивидендной политике "Полюса", - добавляется в сообщении. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 25 апреля.
https://1prime.ru/20250303/aktsii-855421301.html
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россия, пао "полюс"
Экономика, РОССИЯ, ПАО "Полюс"
Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденды по результатам 2024 года
Совет директоров "Полюса" рекомендовал дивиденды в 730 руб на акцию
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить дивиденды по результатам прошлого года в размере 730 рубля на акцию, сообщает компания.
"Совет директоров ПАО "Полюс" 10 марта 2025 года принял решение рекомендовать акционерам выплатить дивиденды по результатам 2024 года в размере 730 рублей на одну обыкновенную акцию, что соответственно составляет 73 рубля на одну обыкновенную акцию после завершения процесса дробления обыкновенных акций компании с коэффициентом дробления 10", - говорится в сообщении.
"Таким образом, размер рекомендуемых дивидендов предполагает, что объем дивидендных выплат по акциям в обращении составит 30% от скорректированного показателя EBITDA за четвёртый квартал 2024 года, что соответствует дивидендной политике "Полюса", - добавляется в сообщении.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 25 апреля.
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