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Россиянам сообщили, что будет с долларом к сезону отпусков

Россиянам сообщили, что будет с долларом к сезону отпусков - 10.03.2025, ПРАЙМ

Россиянам сообщили, что будет с долларом к сезону отпусков

С некоторой долей вероятности, при очень позитивном сценарии, рубль может укрепиться ближе к сезону отпусков до отметок в районе 80 за доллар и даже ниже. Но... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T03:03+0300

2025-03-10T03:03+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. С некоторой долей вероятности, при очень позитивном сценарии, рубль может укрепиться ближе к сезону отпусков до отметок в районе 80 за доллар и даже ниже. Но для надежности лучше копить деньги на отпуск постепенно, рассказал агентству “Прайм” руководитель управления аналитических исследований "АВИ Кэпитал" Дмитрий Александров.Курс рубля сейчас не является комфортным для бюджета, особенно с учётом происходящего ослабления нефтяных котировок, которое может продолжиться в случае расширения добычи и экспорта со стороны ОПЕК+ и снижения динамики глобального спроса, считает он.“Спекулятивные новостные факторы, такие как подготовка к трубопроводному строительству и добыче на новых участках недр в Северной Америке, также формируют негативные настроения. Бюджет сверстан при цене нефти порядка 6700 рублей за баррель, но фактическая цена сейчас лежит существенно ниже”, - пояснил аналитик.Он отметил, что по курсу рубля есть несколько знаковых уровней, куда в моменте при благоприятном фоне может произойти движение: 87, 82 и 76 рубля в паре с долларом США. В принципе, туда можно дойти на резком улучшении геополитической компоненты. Движение ещё ниже маловероятно и будет, вероятнее всего, очень кратковременным и неустойчивым, открывая очень хорошую возможность для покупки.При благоприятном развитии событий это произойдет близко к сезону летних отпусков - в мае-июне. Но это не точно и зависит от массы труднопрогнозируемых факторов.Помимо этого, потенциальное открытие каналов для импорта и его упрощение может увеличить спрос на валюту, а возврат некоторых компаний может формировать спрос на рубль. Всё это будет не очень хорошо сбалансировано, по крайней мере, поначалу. Поэтому вероятна высокая волатильность, можем увидеть последовательные быстрые колебания и на 82, и на 102 рубля за доллар.“Так что с целью подготовки к отпуску рекомендация классическая – накапливать сумму постепенно”, - заключил Александров.

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