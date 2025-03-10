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Доллар продолжает слабеть с началом новой недели - 10.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250310/dollar-855645592.html
Доллар продолжает слабеть с началом новой недели
Доллар продолжает слабеть с началом новой недели - 10.03.2025, ПРАЙМ
Доллар продолжает слабеть с началом новой недели
Стоимость доллара продолжает снижаться по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, после падения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T17:58+0300
2025-03-10T17:58+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара продолжает снижаться по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, после падения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару поднимается до 1,0841 доллара за евро с 1,0832 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене опускается до 146,68 иены с уровня прошлого закрытия в 148,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,07%, до 103,77 пункта. За предыдущую неделю американская валюта подешевела к евро на 4,4%, к иене - на 1,7%, а индекс доллара опустился на 3,5%. В среду инвесторы будут оценивать данные об инфляции в США, которая, согласно ожиданиям, по итогам февраля замедлилась в годовом выражении до 3% с 2,9% месяцем ранее. Также в пятницу будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Как показала предварительная оценка, годовая инфляция осталась на уровне 2,3%.
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рынки, германия, сша, доллар, доллар сша, курсы валют
Экономика, Рынки, ГЕРМАНИЯ, США, доллар, Доллар США, Курсы валют
17:58 10.03.2025
 
Доллар продолжает слабеть с началом новой недели

Стоимость доллара продолжает падать по отношению к другим мировым валютам

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюра доллара США
Купюра доллара США - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара продолжает снижаться по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, после падения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару поднимается до 1,0841 доллара за евро с 1,0832 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене опускается до 146,68 иены с уровня прошлого закрытия в 148,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,07%, до 103,77 пункта.
За предыдущую неделю американская валюта подешевела к евро на 4,4%, к иене - на 1,7%, а индекс доллара опустился на 3,5%.
В среду инвесторы будут оценивать данные об инфляции в США, которая, согласно ожиданиям, по итогам февраля замедлилась в годовом выражении до 3% с 2,9% месяцем ранее.
Также в пятницу будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Как показала предварительная оценка, годовая инфляция осталась на уровне 2,3%.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.03.2025
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