https://1prime.ru/20250310/dollar-855645592.html
Доллар продолжает слабеть с началом новой недели
Доллар продолжает слабеть с началом новой недели - 10.03.2025, ПРАЙМ
Доллар продолжает слабеть с началом новой недели
Стоимость доллара продолжает снижаться по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, после падения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T17:58+0300
2025-03-10T17:58+0300
2025-03-10T17:58+0300
экономика
рынки
германия
сша
доллар
доллар сша
курсы валют
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cddd29ac4ad17489d68c6eff65e87bf5.jpg
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара продолжает снижаться по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, после падения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару поднимается до 1,0841 доллара за евро с 1,0832 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене опускается до 146,68 иены с уровня прошлого закрытия в 148,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,07%, до 103,77 пункта. За предыдущую неделю американская валюта подешевела к евро на 4,4%, к иене - на 1,7%, а индекс доллара опустился на 3,5%. В среду инвесторы будут оценивать данные об инфляции в США, которая, согласно ожиданиям, по итогам февраля замедлилась в годовом выражении до 3% с 2,9% месяцем ранее. Также в пятницу будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Как показала предварительная оценка, годовая инфляция осталась на уровне 2,3%.
https://1prime.ru/20250310/kurs-855644208.html
германия
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/16/855159709_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8dcadcb30c3d7c834e651e75d97e3b84.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, германия, сша, доллар, доллар сша, курсы валют
Экономика, Рынки, ГЕРМАНИЯ, США, доллар, Доллар США, Курсы валют
Доллар продолжает слабеть с началом новой недели
Стоимость доллара продолжает падать по отношению к другим мировым валютам
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Стоимость доллара продолжает снижаться по отношению к другим мировым валютам, таким как евро и иена, после падения по итогам предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.51 мск курс евро к доллару поднимается до 1,0841 доллара за евро с 1,0832 доллара за евро на прошлом закрытии, курс доллара к иене опускается до 146,68 иены с уровня прошлого закрытия в 148,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшается на 0,07%, до 103,77 пункта.
За предыдущую неделю американская валюта подешевела к евро на 4,4%, к иене - на 1,7%, а индекс доллара опустился на 3,5%.
В среду инвесторы будут оценивать данные об инфляции в США, которая, согласно ожиданиям, по итогам февраля замедлилась в годовом выражении до 3% с 2,9% месяцем ранее.
Также в пятницу будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Как показала предварительная оценка, годовая инфляция осталась на уровне 2,3%.
Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 11 марта