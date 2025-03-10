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Эксперты рассказали, сколько россиян ежемесячно откладывают

Эксперты рассказали, сколько россиян ежемесячно откладывают - 10.03.2025, ПРАЙМ

Эксперты рассказали, сколько россиян ежемесячно откладывают

Более половины россиян, которые формируют накопления, ежемесячно откладывают по 10% дохода, а треть дохода сберегают только 6,7% россиян, поделились данными с... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T07:25+0300

2025-03-10T07:25+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Более половины россиян, которые формируют накопления, ежемесячно откладывают по 10% дохода, а треть дохода сберегают только 6,7% россиян, поделились данными с РИА Новости эксперты "СберСтрахования жизни". "Большей половине опрошенных (56%) удается откладывать 10% от дохода. Каждый шестой (16,6%) направляет в сбережения 5% дохода, а каждый восьмой (13,1%) - 15%. Пятую часть (20%) своего дохода сберегают 4,6% россиян, четверть (25%) дохода - 3%, а треть (30%) дохода - только 6,7% россиян. Больше всего (по доле от дохода – ред.) откладывают жители Москвы (14,4%), Санкт-Петербурга (10,9%), Новокузнецка (11,7%), Новосибирска (10,8%) и Екатеринбурга (10,2%)", - рассказали они. "Исследование показало, что 64% россиян придерживаются грамотного подхода и инвестируют вдолгую. Так, каждый пятый (19%) делает это на горизонте 4-5 лет, 18% инвестируют минимум на 3 года, 15% - минимум на 2 года, а 12% и вовсе рассматривают для себя варианты от 6 и более лет. Инвестируют на год 36% респондентов", - сказал старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский. Согласно исследованию, помимо вкладов россияне используют такие инструменты приумножения дохода, как покупка валюты (7,9%), акции и облигации (5,6%), программы страхования жизни (4,4%), вложения в золото, включая металлический счет в банке (1,4%), и ПИФы (1,2%). Исследование проводилось в марте 2025 года в 37 российских городах с населением свыше 500 тысяч человек по выборке, репрезентативно отражающей социально-демографический состав населения городов. В нем приняли участие 11 тысяч человек.

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