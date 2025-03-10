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Шведский оборонный экспорт увеличился на рекордные 63 процента
Шведский оборонный экспорт увеличился на рекордные 63 процента - 10.03.2025, ПРАЙМ
Шведский оборонный экспорт увеличился на рекордные 63 процента
Объем шведского экспорта военной техники увеличился на 63% в 2024 году и составил рекордные 2,8 миллиарда долларов, сообщает в понедельник шведская национальная | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T17:49+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Объем шведского экспорта военной техники увеличился на 63% в 2024 году и составил рекордные 2,8 миллиарда долларов, сообщает в понедельник шведская национальная инспекция стратегических продуктов. "В 2024 году экспорт военной техники из Швеции составил чуть более 29 миллиардов шведских крон (2,87 миллиарда долларов - ред.), что является самым высоким показателем за всю историю и примерно на 63% больше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении. По словам генерального директора инспекции Карла Юхана Висландера, на увеличение экспорта военной техники влияет ухудшающаяся ситуация с безопасностью. Согласно данным национальной инспекции стратегических продуктов, ОАЭ возглавляют список крупнейших импортеров шведской военной техники, за ними следуют США, Бразилия, Венгрия, Германия, Польша, Нидерланды, Индия, Великобритания и Чехия.
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швеция, бизнес
Вооружения, ШВЕЦИЯ, Бизнес
Шведский оборонный экспорт увеличился на рекордные 63 процента
Шведский оборонный экспорт в 2024 году и составил рекордные 2,8 млрд долларов
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Объем шведского экспорта военной техники увеличился на 63% в 2024 году и составил рекордные 2,8 миллиарда долларов, сообщает в понедельник шведская национальная инспекция стратегических продуктов.
"В 2024 году экспорт военной техники из Швеции составил чуть более 29 миллиардов шведских крон (2,87 миллиарда долларов - ред.), что является самым высоким показателем за всю историю и примерно на 63% больше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении.
По словам генерального директора инспекции Карла Юхана Висландера, на увеличение экспорта военной техники влияет ухудшающаяся ситуация с безопасностью.
Согласно данным национальной инспекции стратегических продуктов, ОАЭ возглавляют список крупнейших импортеров шведской военной техники, за ними следуют США, Бразилия, Венгрия, Германия, Польша, Нидерланды, Индия, Великобритания и Чехия.
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