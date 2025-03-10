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Эстония готова выделить средства своим компаниям на проекты в сфере обороны

Эстония готова выделить средства своим компаниям на проекты в сфере обороны - 10.03.2025, ПРАЙМ

Эстония готова выделить средства своим компаниям на проекты в сфере обороны

Министерство обороны Эстонии готово выделить около 900 тысяч евро трем эстонским предприятиям, которые собираются подать заявки в Европейский оборонный фонд,... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T15:51+0300

2025-03-10T15:51+0300

2025-03-10T15:51+0300

эстония

оборона

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Министерство обороны Эстонии готово выделить около 900 тысяч евро трем эстонским предприятиям, которые собираются подать заявки в Европейский оборонный фонд, разрабатываемые проекты касаются производства боеприпасов и элементов защиты критической подводной инфраструктуры, сообщает телерадиокомпания ERR. "Министерство обороны определило три эстонских предприятия, которые возглавят общеевропейские консорциумы по производству зенитных боеприпасов и (разработке - ред.) защиты критической подводной инфраструктуры, и выделит им финансирование на общую сумму 900 тысяч евро. Руководителем проекта по разработке защиты критической подводной инфраструктуры было выбрано предприятие Defsecintel Solutions, а Threod Systems и Frankenburg Technologies выступят в качестве координаторов в области разработки зенитных боеприпасов с возможностью массового производства", - говорится в материале. Как отмечает телерадиокомпания, оборонное ведомство Эстонии поддержит эти компании при подготовке ими проектных заявок для подачи в Европейский оборонный фонд в этом году. Фирмы получат обещанные средства при условии, что заявки будут успешными и приведут к субсидиям от Еврокомиссии.

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эстония, оборона