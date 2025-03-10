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Евро дорожает к доллару в ожидании данных по промпроизводству в Германии

Евро дорожает к доллару в ожидании данных по промпроизводству в Германии - 10.03.2025, ПРАЙМ

Евро дорожает к доллару в ожидании данных по промпроизводству в Германии

Курс евро к доллару растет в понедельник утром перед выходом данных по объему промышленного производства в Германии, свидетельствуют данные торгов. | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T08:50+0300

2025-03-10T08:50+0300

2025-03-10T08:50+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару растет в понедельник утром перед выходом данных по объему промышленного производства в Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.36 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0833 доллара за евро с 1,0832 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене в то же время опускался до 147,71 иены с уровня прошлого закрытия в 148,03 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) рос на символические 0,03%, до 103,87 пункта. Позднее в понедельник будут опубликованы данные по промышленному производству в Германии. Ожидается, что его объем с учетом сезонных колебаний в январе увеличился на 1,5% в месячном выражении. В декабре показатель снизился на 2,4% в месячном выражении, а в годовом выражении промпроизводство в Германии сократилось на 3,1%.

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