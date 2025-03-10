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Курс евро к доллару растет после выхода статистики из Германии
Курс евро к доллару растет после выхода статистики из Германии - 10.03.2025, ПРАЙМ
Курс евро к доллару растет после выхода статистики из Германии
Курс евро к доллару увеличивается в понедельник днем после публикации статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T12:52+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару увеличивается в понедельник днем после публикации статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.42 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0843 доллара за евро с 1,0832 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене опускался до 147,31 иены с уровня прошлого закрытия в 148,03 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 103,79 пункта. Ранее в понедельник статагентство Германии Destatis сообщило, что объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в январе увеличился на 2% в месячном выражении, тогда как ожидался рост на 1,5%. В годовом выражении промпроизводство в стране снизилось на 1,6%. В то же время экспорт Германии в январе снизился в месячном выражении на 2,5% после роста на 2,5% в декабре; импорт поднялся на 1,2% к декабрю после увеличения на 1,6% месяцем ранее. Инвесторы оценили и статистику в целом по еврозоне. Индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый изданием Sentix, поднялся сразу до минус 2,9 пункта с минус 12,7 пункта в феврале, аналитики ожидали роста только до минус 9,1 пункта.
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германия, destatis, sentix, сша, рынки, курсы валют, евро, доллар сша
Экономика, ГЕРМАНИЯ, Destatis, Sentix, США, Рынки, Курсы валют, евро, Доллар США
Курс евро к доллару растет после выхода статистики из Германии
Курс евро к доллару увеличивается после публикации статистики из Германии
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Курс евро к доллару увеличивается в понедельник днем после публикации статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.42 мск курс евро к доллару поднимался до 1,0843 доллара за евро с 1,0832 доллара за евро на прошлом закрытии. Курс доллара к иене опускался до 147,31 иены с уровня прошлого закрытия в 148,03 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,05%, до 103,79 пункта.
Ранее в понедельник статагентство Германии Destatis сообщило, что объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний в январе увеличился на 2% в месячном выражении, тогда как ожидался рост на 1,5%. В годовом выражении промпроизводство в стране снизилось на 1,6%.
В то же время экспорт Германии в январе снизился в месячном выражении на 2,5% после роста на 2,5% в декабре; импорт поднялся на 1,2% к декабрю после увеличения на 1,6% месяцем ранее.
Инвесторы оценили и статистику в целом по еврозоне. Индекс доверия инвесторов к экономике еврозоны, рассчитываемый изданием Sentix, поднялся сразу до минус 2,9 пункта с минус 12,7 пункта в феврале, аналитики ожидали роста только до минус 9,1 пункта.
Евро дорожает к доллару в ожидании данных по промпроизводству в Германии