https://1prime.ru/20250310/evropa-855619484.html

Европа навсегда лишились России как партнера, заявили в "Рособоронэкспорте"

Европа навсегда лишились России как партнера, заявили в "Рособоронэкспорте" - 10.03.2025, ПРАЙМ

Европа навсегда лишились России как партнера, заявили в "Рособоронэкспорте"

Западная Европа и ее оборонно-промышленный комплекс навсегда лишились выгодного партнера в лице России как по кооперации в производстве продукции для других... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T09:57+0300

2025-03-10T09:57+0300

2025-03-10T09:57+0300

вооружения

россия

рособоронэкспорт

промышленность

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Западная Европа и ее оборонно-промышленный комплекс навсегда лишились выгодного партнера в лице России как по кооперации в производстве продукции для других стран, так и в качестве экспортера, заявили в "Рособоронэкспорте". Ранее газета Financial Times со ссылкой на данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщила, что Россия в рейтинге стран по экспорту вооружений перешла на третье место после Франции "из-за сокращения экспорта". "Говоря о потере доли рынка, стокгольмские аналитики совсем запутались и переложили проблему с больной головы на здоровую. В действительности, Западная Европа и ее оборонно-промышленный комплекс навсегда лишились выгодного партнера в лице России как по кооперации для производства продукции для других стран, так и в качестве экспортера. Россия научилась все делать сама и перестала зависеть от крайне ненадежных и политически мотивированных поставщиков", - говорится в Telegram-канале компании. В "Рособоронэкспорте" пояснили, что раскрывают сведения о подписанных контрактах или завершенных поставках российской продукции военного назначения в редких случаях и только по согласованию с партнерами. Потому эксперты SIPRI не имеют исчерпывающих данных для проведения объективного анализа результатов деятельности компании.

https://1prime.ru/20250310/rossiya-855618728.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рособоронэкспорт, промышленность