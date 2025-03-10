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ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу

ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу - 10.03.2025, ПРАЙМ

ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, в которой условия использования кредитки были указаны... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T13:02+0300

2025-03-10T13:02+0300

2025-03-10T13:02+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты, в которой условия использования кредитки были указаны трудным для восприятия шрифтом в течение короткого времени, говорится в сообщении ведомства. "ФАС оштрафовала Сбербанк за ненадлежащую рекламу кредитной карты. В ней существенные условия финансовых услуг были указаны трудным для восприятия шрифтом и демонстрировались непродолжительное время", - сказано в сообщении. Отмечается, что реклама распространялась в телеэфире и содержала привлекательную для потребителей информацию о платежах без комиссий и бесплатном годовом обслуживании, а также кэшбэке в размере 10% бонусами при оплате покупок на "Мегамаркете" кредитной картой Сбербанка. "При этом иные сведения демонстрировались трудным для восприятия способом в течение короткого времени. По мнению ведомства, потребители получали неполную информацию обо всех условиях финансовых услуг", - указывается в сообщении. Отмечается, что служба возбудила дело в отношении Сбербанка, признала рекламу ненадлежащей и выдала организации предписание об устранении нарушения.

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