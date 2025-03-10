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Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне торговой политики США
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне торговой политики США - 10.03.2025, ПРАЙМ
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне торговой политики США
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются под давлением на фоне торговой политики США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T14:18+0300
2025-03-10T14:18+0300
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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются под давлением на фоне торговой политики США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 14.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,95%, до 42 431 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,26%, до 19 974,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,14%, до 5 710,25 пункта. Импортные пошлины со стороны США и политика президента страны Дональда Трампа уже начали оказывать ощутимое давление на фондовые рынки, кроме того, стали заметны опасения вокруг экономического роста страны, прокомментировала агентству Блумберг стратег Sanford C. Bernstein Рупал Агарвал (Rupal Agarwal). Как было объявлено ранее, США намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз Трампа. Кроме того, акции Tesla снижаются до открытия основных торгов на 3,3% после того, как аналитик UBS пересмотрел финпрогноз, в котором снизил целевую цену акций до 225 долларов за бумагу с 259 долларов. Стоимость биткоина при этом снижается примерно на 3%, находясь у отметки в 82 тысячи долларов. На этом фоне акции криптобиржи Coinbase Global дешевеют на предторгах на 5,55%, Riot Platforms - на 4,3%, Microstrategy - на 4,92%.
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сша, рынки, дональд трамп, nasdaq composite, канада, ес, фьючерсы, уолл-стрит, фьючерсы уолл-стрит
Экономика, США, Рынки, Дональд Трамп, Nasdaq Composite, КАНАДА, ЕС, фьючерсы, Уолл-стрит, фьючерсы Уолл-стрит
Фьючерсы Уолл-стрит снижаются на фоне торговой политики США
Фьючерсы на индексы Уолл-стрит падают под давлением торговой политики США
МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются под давлением на фоне торговой политики США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 14.05 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,95%, до 42 431 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq-100 - на 1,26%, до 19 974,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 - на 1,14%, до 5 710,25 пункта.
Импортные пошлины со стороны США и политика президента страны Дональда Трампа уже начали оказывать ощутимое давление на фондовые рынки, кроме того, стали заметны опасения вокруг экономического роста страны, прокомментировала агентству Блумберг стратег Sanford C. Bernstein Рупал Агарвал (Rupal Agarwal).
Как было объявлено ранее, США намерены ввести тарифы на товары из Евросоюза, а также "зеркальные" пошлины против стран, чьи тарифы на американские товары выше, чем обратные. Канада и Китай уже объявили об ответных пошлинах, ЕС также обещает ввести меры при реализации угроз Трампа.
Кроме того, акции Tesla снижаются до открытия основных торгов на 3,3% после того, как аналитик UBS пересмотрел финпрогноз, в котором снизил целевую цену акций до 225 долларов за бумагу с 259 долларов.
Стоимость биткоина при этом снижается примерно на 3%, находясь у отметки в 82 тысячи долларов. На этом фоне акции криптобиржи Coinbase Global дешевеют на предторгах на 5,55%, Riot Platforms - на 4,3%, Microstrategy - на 4,92%.
Фьючерсы Уолл-стрит растут в преддверии выступления главы ФРС США