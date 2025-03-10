https://1prime.ru/20250310/garazh-855642723.html

В России могут продлить гаражную амнистию

В России могут продлить гаражную амнистию - 10.03.2025, ПРАЙМ

В России могут продлить гаражную амнистию

В России могут продлить гаражную амнистию, которая позволяет по упрощенной схеме оформить право собственности на гараж и земельный участок под ним, говорится в... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T16:44+0300

2025-03-10T16:44+0300

2025-03-10T16:44+0300

недвижимость

росреестр

гаражи

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. В России могут продлить гаражную амнистию, которая позволяет по упрощенной схеме оформить право собственности на гараж и земельный участок под ним, говорится в сообщении Росреестра Как указывается в нем, россияне с 2021 года, когда начала действовать гаражная амнистия, до 1 января 2025 года зарегистрировали более 518 тысяч объектов. "За три с лишним года россияне в упрощенном порядке оформили более 518 тысяч объектов - из них 180 тысяч гаражей и 338 тысяч земельных участков под ними. С учетом востребованности данной услуги рассматривается вопрос о возможности продления гаражной амнистии, чтобы как можно больше жителей нашей страны смогли воспользоваться данным механизмом", - приводятся в сообщении слова руководителя Росреестра Олега Скуфинского. В нем также указывается, что за 2024 год зарегистрировано почти 200 тысяч объектов (64,6 тысячи гаражей и 135,2 тысячи земельных участков), что почти на 11% больше в сравнении с 2023 годом. Закон о гаражной амнистии позволяет до 1 сентября 2026 года в упрощенном порядке оформить в собственность земельный участок и расположенный на нем гараж, если возведен до 30 декабря 2004 года.

https://1prime.ru/20240129/842914809.html

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росреестр, гаражи