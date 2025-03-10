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Евросоюз оставил за Украиной право распоряжаться своим трубопроводом
Евросоюз оставил за Украиной право распоряжаться своим трубопроводом - 10.03.2025, ПРАЙМ
Евросоюз оставил за Украиной право распоряжаться своим трубопроводом
Евросоюз оставляет за Украиной право распоряжаться своим трубопроводом для транзита газа, но открыт любым решениям в рамках стратегии по сокращению импорта... | 10.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-10T15:54+0300
2025-03-10T15:54+0300
2025-03-10T15:54+0300
энергетика
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БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Евросоюз оставляет за Украиной право распоряжаться своим трубопроводом для транзита газа, но открыт любым решениям в рамках стратегии по сокращению импорта российского газа, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, отвечая на вопрос о том, обсуждают ли в Брюсселе возможность возобновления транзита через Украину не российского, но азербайджанского газа. "Мы всегда придаем большой вес энергетической безопасности наших стран… Украина сама должна распоряжаться своей инфраструктурой, мы открыты любым решениям в рамках стратегии по сокращению импорта российского газа", - сообщила она. Лидеры ЕС 6 марта по итогам саммита призвали Еврокомиссию, Словакию и Украину ускорить поиск решения "проблемы транзита газа" с учетом обеспокоенности Братиславы.
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газ, россия, украина, брюссель, ес, словакия
Энергетика, Газ, РОССИЯ, УКРАИНА, Брюссель, ЕС, СЛОВАКИЯ
Евросоюз оставил за Украиной право распоряжаться своим трубопроводом
Председатель ЕК: Украина сама должна распоряжаться своей газовой инфраструктурой
БРЮССЕЛЬ, 10 мар - ПРАЙМ. Евросоюз оставляет за Украиной право распоряжаться своим трубопроводом для транзита газа, но открыт любым решениям в рамках стратегии по сокращению импорта российского газа, заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен, отвечая на вопрос о том, обсуждают ли в Брюсселе возможность возобновления транзита через Украину не российского, но азербайджанского газа.
"Мы всегда придаем большой вес энергетической безопасности наших стран… Украина сама должна распоряжаться своей инфраструктурой, мы открыты любым решениям в рамках стратегии по сокращению импорта российского газа", - сообщила она.
Лидеры ЕС 6 марта по итогам саммита призвали Еврокомиссию, Словакию и Украину ускорить поиск решения "проблемы транзита газа" с учетом обеспокоенности Братиславы.
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