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В ГД внесут законопроект о праве отца, ухаживающего за больным ребенком

В ГД внесут законопроект о праве отца, ухаживающего за больным ребенком - 10.03.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут законопроект о праве отца, ухаживающего за больным ребенком

Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который дает право отцу, ухаживающему... | 10.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-10T00:19+0300

2025-03-10T00:19+0300

2025-03-10T00:19+0300

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МОСКВА, 10 мар - ПРАЙМ. Депутаты ГД от ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым внесут в Госдуму законопроект, который дает право отцу, ухаживающему за больным ребенком во время болезни супруги в декретном отпуске, на оплачиваемый больничный, законопроект есть в распоряжении РИА Новости. Согласно документу, предусматривается предоставление застрахованному лицу право на оплачиваемый больничный в случае необходимости ухода за больным ребенком в возрасте до трех лет в период болезни другого застрахованного лица (матери, отца, опекуна), находящегося в отпуске по уходу за ребенком. "Нами подготовлен законопроект, который решает эту проблему и дает право на оплачиваемый больничный отцам, ухаживающим за больным ребенком в период болезни матери, находящейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста", - рассказал журналистам Нилов. Если мать, находящаяся в декретном отпуске, заболела вместе с ребёнком, уход за ним нередко ложится на плечи отца. Однако оплачиваемый больничный ему не положен - законодательством не предусмотрена одновременная выплата пособия по временной нетрудоспособности и ежемесячного пособия по уходу за ребенком, пока один членов семьи находится в отпуске по уходу за ребенком, пояснил Нилов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , бизнес, россия